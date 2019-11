Mercatini di Natale 2019: ecco un elenco dei principali della Campania (da Limatola ad Apice) con le varie date.

Il Natale si avvicina sempre di più. Come in tutto il mondo, anche in Campania la magia di questo periodo si trova soprattutto nei mercatini di Natale. Ecco un elenco dei principali mercatini (senza dimenticare la magia di eventi come la fiera natalizia di San Gregorio Armeno a Napoli e le Luci d’artista a Salerno).

Mercatini di Natale al Castello di Limatola (fino all’8 dicembre)

Il mercatino di Natale al Castello di Limatola (Benevento) è l’evento natalizio più famoso del Centro-Sud Italia (e giudicato come uno dei tre migliori d’Europa) ambientato in uno scenario unico al mondo. “Cadeaux al Castello” celebra quest’anno la decima edizione: cancelli aperti per un mese, fino all’8 dicembre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 23 (ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e disabili).

Il tema scelto per quest’anno è Italian Crafts in Europe, un percorso tra i mercatini natalizi più belli d’Europa, messo in scena dall’artigianato italiano di eccellenza. Oltre 120 espositori riproporranno, nelle zone esterne del Castello e in quelle interne, gli chalet tipici dei mercatini di Rovaniemi, Edimburgo, Bruges, Dresda, Aix-en-Provence, Tallinn e Salisburgo. Ogni spazio sarà fortemente caratterizzato con le tipicità culinarie, artigianali e di oggettistica; gli stessi stand espositivi avranno forme e colori differenti a seconda dei mercatini europei ai quali si ispirano.

Cuore pulsante dell’edizione 2019 sarà la Grande Baita di Babbo Natale, dove tutti i bambini avranno la possibilità di scattare gratuitamente una fotografia con Santa Claus. Un elfo consegnerà poi un codice da inserire sulla web app cadeauxalcastellodilimatola.it, dove si potrà scaricare la foto.

Mercatino di Natale al Museo di Pietrarsa (dal 30 novembre al 6 gennaio 2020)

Per il secondo anno di fila (l’anno scorso si registrarono più di 50mila presenze), il mercatino di Natale al Museo di Pietrarsa regalerà grandi attrattive, con più di 10 punti food dell’eccellenza campana e più di 60 artigiani provenienti da tutta Italia. Oltre all’animazione per bambini e spettacoli itineranti, ogni giovedì spiccano le esibizioni dei comici del programma Made in Sud (come Paolo Caiazzo, Peppe Iodice, Simone Schettino, Peppe Laurato, Rosaria Miele e Ciro Giustiniani).

Mercatini di Natale a Castellabate (dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre)

Nel centro storico di Castellabate, cittadina sulla costiera cilentana, non mancano appuntamenti con il Natale tra degustazioni e artigianato di qualità. Il Borgo Antico di Castellabate, la piazza 10 Ottobre e le stradine adiacenti si trasformano in un ambiente natalizio con stand per la degustazione di dolci, prodotti tipici natalizi cilentani, regali artigianali a tema natalizio in un’atmosfera fatta di luci e melodie della tradizione popolare.

Mercatini di Natale ad Apice (dal 23 novembre al 22 dicembre)

Altro appuntamento tradizionale è quello nel centro storico di Apice (Benevento), dove dal 23 novembre al 22 dicembre si terrà Natale al Borgo, che vedrà la presenza di espositori, artigiani, spettacoli danzanti e teatrali. L’evento vedrà, quindi, non solo l’esposizione legata ai mercatini ma un contaminarsi di eventi , un percorso di suggestioni che raffigurerà la storia recente del noto borgo e la tradizione legata al presepe con la “Betlemme al Borgo”.

Mercatini di Natale a Caposele (30 novembre-1 dicembre)

I Mercatini di Natale di Caposele (Avellino) prevedono l’accensione dell’Albero di Natale più alto d’Europa: 33 metri di altezza e oltre 2 km di luci per scaldare il cuore del Centro Storico del piccolo paese Irpino. Si potrà passeggiare tra gli stand ricolmi di prodotti tipici (olio extra vergine di oliva, amaretti, vini locali, miele, prodotti caseari, taralli, biscotti, torrone e molto altro). Vi saranno poi postazioni dedicate all’artigianato, dove si possono trovare sculture di legno, statuine del presepe fatte a mano, ceramiche, lavori all’uncinetto, creazioni in rame e tanto altro.

Ci saranno animazioni per bambini, visite guidate, il Laboratorio di Babbo Natale, musica folk dal vivo, balli e canti popolari. Come tradizione, tutto il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza per la ricerca sul cancro.