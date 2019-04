Eventi a Napoli: ecco i principali eventi previsti per sabato 6 e domenica 7 aprile (tra cui spicca la Fiera di Pasqua a San Gregorio Armeno).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 6 a domenica 7 aprile. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura e spettacolo: ecco alcune delle principali.

San Gregorio Armeno: ecco la Fiera di Pasqua 2019

Sta arrivando Pasqua e la zona di San Gregorio Armeno sarà ancora una volta vestita a festa terrà. La Fiera di Pasqua 2019, proposta dall’Associazione Corpo di Napoli, giunge quest’anno alla sua VII Edizione e proporrà a napoletani e turisti Il Presepio di Pasqua, una tradizione artistica e devozionale tutta napoletana ma abbandonata agli inizi XVII secolo.

Pan: una mostra fotografica dedicata a Muhammad Ali

Fino al 16 giugno, il Pan (Palazzo delle Arti di Napoli, sito in via dei Mille) ospiterà una mostra fotografica dedicata a Muhammad Ali, vero e proprio mito del pugilato e protagonista dello storico rifiuto a combattere la sanguinosa guerra del Vietnam.

La mostra ha al suo interno una sala per appassionati di boxe (celebri i suoi incontri contro Sonny Liston, Leon Spinks e George Foreman, con quest’ultimo match entrato nella leggenda), e poi altre dedicate al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria di uno dei più grandi sportivi di sempre, capace di andare controcorrente in un’epoca in cui non era affatto scontato. Un’altra sala, inoltre, è stata allestita come una palestra di pugilato, con un ring al centro su cui verrà proiettato un video con gli spezzoni degli incontri più famosi combattuti da Muhammad Ali e foto dei suoi 61 combattimenti da professionista, tra il 1960 e il 1981, dopo la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960, quando ancora si chiamava Cassius Clay.

Teatro Diana: Vincenzo Salemme in scena con “Con tutto il cuore”

Vincenzo Salemme andrà ancora una volta in scena al Teatro Diana con la sua ultima commedia, Con tutto il cuore. In programma fino al 22 Aprile, questa nuova e divertentissima commedia narra la storia di Ottavio, mite insegnante di lettere antiche che subisce un trapianto di cuore.

Il poveraccio non sa che il cuore gli è stato donato da feroce delinquente, morto ucciso, che prima di morire ha sussurrato alla sua crudele mamma le ultime volontà. Il cuore è stato infatti donato in modo che possa continuare a pulsare anche dopo la morte, cosicché chi lo riceverà in dono lo potrà vendicare. Tuttavia, anche dopo il trapianto, Ottavio è rimasto un uomo mite e ora deve sottostare alla prepotenza della mamma del donatore che vuole che le volontà del figlio siano rispettate.

Appuntamenti da non perdere, senza però dimenticare altri tre eventi attesissimi dagli amanti dell’arte e della cultura: la mostra su Antonio Canova al Mann, Piano City Napoli in piazza Plebiscito e il Salone del libro a Castel Sant’Elmo.