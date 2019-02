Carnevale Vesuviano: domenica 3 marzo la città di Ercolano sarà attraversata dalla sfilata dei carri allegorici e molte altre attrattive.

Domenica 3 marzo (dalle 9.30) la città di Ercolano sarà vestita a festa per la prima edizione del Carnevale Vesuviano, organizzato dall’associazione “Nuovo progetto Ercolano” (con il contributo di diversi imprenditori) e con il patrocinio del Comune. Un evento autofinanziato grazie alle oltre 60 aziende del territorio ed extraterritoriali, che hanno scelto di dare sostegno a questo momento che celebra una manifestazione da sempre creata e voluta da cittadini ed imprese del territorio. Nel corso del Carnevale Vesuviano saranno allestiti tanti giochi e proposte esibizioni, per stimolare la fantasia e l’estro dei più piccoli, ma senza ovviamente dimenticare i grandi che li accompagneranno. Tra le zone della città coinvolte, ci saranno piazza Pugliano, via IV Novembre e Corso Italia.

Durante il pomeriggio, invece, ci sarà l’arrivo di due carri allegorici realizzati dalla Bottega d’Arte Cav. Tudisco (artigiani del territorio), con figuranti in abiti d’epoca, per un tour cittadino che durerà circa un’ora e mezza.

Tante, quindi, le attività ludiche, ricreative e musicali, che si alterneranno nel centro cittadino per un appuntamento da non perdere e che dureranno fino alle 21. Per una festa che coincide con l’ingresso gratuito, per la prima domenica del mese, all’interno degli scavi archeologici di Ercolano.