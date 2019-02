Edenlandia: ecco tutti gli eventi per il Carnevale: Sfilate, musica e premi

Carnival Color Party: arriva il carnevale più colorato al parco giochi Edenlandia. Ecco tutti gli eventi in programma tra sfilate, musica e premi per le maschere più belle. Iscriviti al concorso!

Per il 2 marzo, la festa più allegra dell’anno, Edenlandia offrirà una giornata ricca di appuntamenti: una sfilata in maschera per grandi e piccini, musica con dj set e una divertentissima sfida a più riprese a chi si colora di più.

L’apertura del parco è alle ore 9:30, come ogni sabato, e il divertimento è già assicurato. Ultimi ritocchi per i “modelli” carnevaleschi che sfileranno alle ore 11.

La fantasia è di scena e i mascherati di tutte le età potranno mostrarsi nei loro vestiti di carnevale sul palco centrale.

Per poter partecipare al concorso, che vedrà tre classificati salire sul podio e ricevere in premio la EdenCard (da 100 per il primo, 70 per il secondo e 50 gettoni per il terzo), bisogna iscriversi alla mail carnival@edenlandia.it.

E dopo la fashion e colorata sfilata sarà il momento dell’attesissima e divertentissima sfida di colori. Muniti di coraggio e simpatia potrete partecipare alla battaglia più colorata dell’anno.

Sul sito www.edenlandia.it cliccare sul seguente link per partecipare alla festa colorata.(http://edenlandia.azzurroservice.it/carnivalColorKit/selectTicket.php)

Sarà possibile acquistare il kit con le bustine colorate che verranno lanciate in aria al grido di: Color Boom!

Tre gli appuntamenti con le sfide con il talco multicolore: alle ore 12:30,16:00 e 18:00

Per i giorni di carnevale, inoltre, il parco Edenlandia sarà aperto anche lunedì 4 marzo dalle 10:30- 21:00 e martedì 5 marzo dalle 10:30-21:00.