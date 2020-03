L’evento Comicon Napoli 2020 tanto atteso dai giovani che doveva svolgersi dal 30 al 3 maggio 2020 è stato rinviato in estate. A breve saranno indicate le nuove date.

L’annuncio è stato pubblicato sulla pagina ufficiale del Comicon Napoli 2020.

Cari Comiconiani, siamo qui per rassicurarvi: COMICON Napoli 2020 si farà, sebbene in nuove date! E per raccontarlo meglio, abbiamo chiesto di “disegnare la situazione” al Magister Davide Toffolo: l’edizione 2020 vi aspetta, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Siamo al lavoro con Mostra d’Oltremare e tutti i partner per individuare le date migliori che vi comunicheremo a brevissimo. Guardiamo a questa Summer Edition con grande entusiasmo, ma nel frattempo cerchiamo tutti di seguire le raccomandazioni sanitarie delle istituzioni in queste settimane un po’ strane e complicate, ok?

A breve vi aggiorneremo sulle nuove date del Comicon Napoli 2020.