Comicon 2019: Tra gli ospiti arrivano Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni

Comicon 2019: Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni presenteranno in anteprima il secondo volume di Oblivion Song.

di Piero Lombardi – Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni saranno ospiti alla XXI edizione del COMICON, che si terrà dal 25 al 28 Aprile a Napoli.

I due presenteranno in anteprima il secondo volume di Oblivion Song, in uscita nelle fumetterie il 16 Maggio.

Lorenzo, classe ‘83, ha esordito come colorista per la Sergio Bonelli editore fino a diventare illustratore e autore di opere del panorama internazionale, come Drakka, fumetto scritto con Frederic Bremaud.

Annalisa Leoni, giovane e talentuosa illustratrice e colorista da oltre 10 anni, ha lavorato con editori italiani, francesi e americani, quali Panini, Giochi Preziosi, Glenat, Pixar e Bonelli.

“Oblivion Song”

Nel 2016 Annalisa e Lorenzo cominciano a lavorare a Oblivion Song, fumetto co-creato da De Felici e Robert Kirkman (autore di The Walking Dead).

La storia è ambientata a Philelphia, dove 300.000 abitanti scompaiono da un giorno all’altro e vengono catapultati in una dimensione parallela popolata da alieni e mostri ostili.

Il racconto si interrompe e riprende 10 anni dopo, quando il governo ha ormai quasi cancellato l’accaduto ponendo fine alle ricerche degli abitanti scomparsi.

Lo scienziato Nathan Cole decide di continuare le ricerche da solo, riuscendo a spostarsi da un mondo all’altro alla ricerca del fratello Edward, scomparso nel tragico evento.

Il primo volume di Oblivion Song è uscito a Marzo dello scorso anno in Italia ed è stato pubblicato dalla casa editrice Saldapress, che presenterà il secondo volume prima al Romics e poi al COMICON 2019.