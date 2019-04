Comicon 2019: Oggi sold out e tanti cosplayers. Scarica la tua foto

di Antonella Amato – La ventunesima edizione di COMICON si chiuderà domani 28 aprile con: l’arrivo dell’attore Tom Cullen, star della serie tv Knightfall, l’incontro con il Magister Gipi dedicato alla mostra Migrando, gridando, sognando, la preview esclusiva di Godzilla II – King of the monsters e l’anteprima del “film compilation” Made in Abyss, presentato da Akihito Tsukushi, creatore del manga da cui è tratto.

Oggi il Comicon ha chiuso le biglietterie intorno alle 16.30 per sold out. Domani mattina i biglietti per l’ultima giornata torneranno in vendita dalle 9 fino a esaurimento dei tagliandi disponibili.

Domenica 28 aprile, gli appuntamenti principali:

Sala Italia ore 12:00

Made in Abyss: proiezione in anteprima del film e incontro con Akihito Tsukushi

Arriva in Italia il “film compilation” che ha celebrato la prima stagione dell’anime tratto dal manga di Akihito Tsukushi: Made in Abyss.

Sala Andrea Pazienza ore 14:00

Storie di migranti. Quattro sguardi dal fumetto mediterraneo

Quattro autori presenti nella mostra Migrando, Gridando, Sognando, e che hanno esposto il punto di vista dei ‘viaggiatori’ nei loro fumetti, discutono l’esperienza dei migranti e i diversi modi per raccontarla. Con: Gipi, Barrack Rima, Othman Selmi, Marco Rizzo.

Auditorium ore 15:00

Knightfall – Incontro con Tom Cullen. Con anteprima del pilot della seconda stagione

Tom Cullen presenta la seconda stagione di Knightfall. Si parlerà anche dei suoi ruoli in Downton Abbey, Mine e Weekend. A seguire: anteprima dell’episodio pilota della seconda stagione di Knightfall.

Main Stage, ore 14:30 – 18:00

Cosplay Challenge

Si conclude la serie di contest dedicati al cosplay previsti per la XXI edizione di COMICON il Cosplay Challenge, uno degli eventi più attesi della manifestazione. In palio per il primo classificato un volo per due persone per Parigi in occasione dell’ECG 2019.

Auditorium, ore 17:30

Godzilla II King of the monsters. Preview

Il film diretto da Michael Dougherty, con Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins, Kyle Chandler e Millie Bobby Brown al suo debutto cinematografico, arriva a COMICON con una clip di 5 minuti in anteprima esclusiva e un panel a cui parteciperanno Matteo Santicchia e Fabio Guaglione.

Ecco le foto scattate oggi 27 aprile dei cosplayers che hanno animato il Comicon 2019

Le altre foto, video e interviste saranno pubblicate nei prossimi giorni. Stay tuned!