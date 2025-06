Un weekend di scienza e divertimento per tutta la famiglia a Città della Scienza

Un weekend all’insegna del divertimento, per esplorare il mondo della scienza, per tutta la famiglia a Città della Scienza.

Città della Scienza è lieta di annunciare un weekend entusiasmante e ricco di attività per

tutta la famiglia, l’occasione perfetta per trascorrere i giorni 14 e 15 giugno all’insegna

della scoperta e del divertimento scientifico. Il Museo Scientifico interattivo di Coroglio apre le sue porte con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccini nella meraviglia della scienza: un’opportunità unica per esplorare il mondo della scienza imparando e divertendosi al tempo stesso.

Il weekend offrirà una vasta gamma di esperienze coinvolgenti: il Science Show “E-SPERIMENTIAMO CON L’ACQUA” per scoprire l’acqua attraverso attività divertenti e coinvolgenti, con semplici esperimenti che sveleranno le sue incredibili proprietà e che potranno essere riprodotti anche a casa.

Seguirà poi “SCIENZA A COLORI“: un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori con lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti e tanto altro. Sarà possibile esplorare il museo interattivo del corpo umano Corporea e la rinnovata mostra Insetti & Co. Non mancheranno infine i viaggi tra le stelle e i misteri dell’universo grazie agli spettacoli del Planetario. Un’esperienza imperdibile attende famiglie, bambini, ragazzi e turisti che desiderano combinare apprendimento e svago in un ambiente stimolante e innovativo.