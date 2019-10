Claudio Baglioni: dal 6 al 18 giugno 2020 il cantautore romano sarà protagonista di Dodici Note alle Terme di Caracalla.

Nel giugno 2020 Claudio Baglioni tornerà a cantare nella sua Roma, con una serie di ben dodici concerti alle meravigliose Terme di Caracalla.

Dodici Note sarà l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i classici di uno dei big della musica leggera italiana, per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: Baglioni sarà infatti accompagnato da solisti d’eccezione, grande orchestra e coro. La stagione estiva 2020 dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla sarà quindi più unica che rara: fino ad oggi nessuno si era esibito per dodici spettacoli di fila alle Terme di Caracalla.

Tra le canzoni che Baglioni canterà alle Terme, ci sarà anche Gli Anni Più Belli, brano inedito che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020.

Dodici Note è prodotta e organizzata da Friends & Partners in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. Per un’artista il cui successo non smette mai di diminuire, con una carriera che va avanti da 50 anni e che si è arricchita anche grazie alle due direzioni artistiche consecutive del Festival di Sanremo.

Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla: le date

6 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

7 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

8 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

9 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

10 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

11 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

13 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

14 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

15 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

16 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

17 giugno – Terme di Caracalla – ROMA;

18 giugno – Terme di Caracalla – ROMA.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 di venerdì 25 ottobre. Dalle 11.00 di lunedì 28 ottobre, saranno disponibili per tutti, su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di lunedì 4 novembre, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (tutte le info su www.friendsandpartners.it).