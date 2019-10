Città della Scienza: domenica 27 ottobre ci sarà La Grande Festa di Halloween (con ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni).

Domenica 27 ottobre (dalle 10 alle 14) Città della Scienza ospiterà La Grande Festa di Halloween, con ingresso gratuito per tutti i bambini fino a 12 anni (mentre gli adulti pagheranno 10 euro).

Il luogo in cui divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo vedrà tante attività per i più piccoli, tra atmosfere lugubri, lenzuola strappate, presenze inaspettate, urla disumane, mani mozzate, spargimenti di sangue: insomma, tutto ciò che rappresenta Halloween. Ad esempio ci sarà Il giardino delle zucche, un laboratorio per far conoscere, avvicinare e vivere in prima persona una tradizione radicata nella cultura americana che consiste nel decorare la propria zucca nel periodo autunnale.

Oppure la sfilata dei costumi mostruosi, il Parco giochi della paura e a una coreografia su ritmi decisamente mostruosi in Piazza della Musica (attività è a cura della Scuola di Danza Attitude a.s.d.), fino alle immancabili attività nel planetario (compreso il nuovo spettacolo live Winx).

Sarà dunque un’occasione per grandi e piccini per divertirsi lasciando vivere zombie, streghe e mostri impressi nell’immaginario comune. Il programma completo della festa di Halloween a Città della Scienza è consultabile sul sito www.cittadellascienza.it.