Magic Stars: sabato 19 e domenica 20 ottobre le Winx arrivano a Città della Scienza con uno show al planetario.

Città della Scienza si conferma luogo in cui divertimento per bambini e divulgazione vanno di pari passo, visto che sabato 19 e domenica 20 ottobre arriva il Magic Stars by Winx Club.

Quest’ avventura delle fatine di casa Rainbow è stata realizzata in partnership con Città della Scienza di Napoli e in collaborazione con Rai Ragazzi, nell’anno delle celebrazioni per il loro quindicesimo anniversario.

Cuore dell’evento sarà il Planetario, dove grandi e piccini saranno guidati alla scoperta dei misteri dell’universo, con un nuovo spettacolo che combina scienza e divertimento, dedicato a tutta la famiglia.

Con un’originale contaminazione di tecniche e linguaggi espressivi, il mondo delle Winx entra quindi per la prima volta in un luogo di scienza per antonomasia, per avvicinare il pubblico ai fenomeni celesti in un continuo parallelo con i più avvincenti episodi della saga delle fatine.

La voce di Stella, la fata del sole splendente, accompagnerà gli spettatori sotto il cielo stellato della cupola del planetario 3d più grande d’Italia. Non mancheranno inoltre vari laboratori dedicati ai piccoli fan di Bloom, Stella e Flora.

Il progetto include un percorso espositivo a tema Winx (fino al 31 dicembre), con approfondimenti e curiosità sulle costellazioni. Il programma completo e i prezzi del weekend sono consultabili sul sito di Città della Scienza.