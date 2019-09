Napoli: si è tenuta presso lo storico Circolo Canottieri la presentazione della Guida alle Pizzerie d’Italia 2020 firmata da Gambero Rosso.

Rovagnati ha presentato la sua partnership con Guida alle Pizzerie d’Italia, firmata da Gambero Rosso. L’atteso evento, che ha premiato le migliori pizzerie del nostro Paese, si è tenuto il 23 Settembre a Napoli. La partnership celebra il sodalizio tra Rovagnati e Gambero Rosso, due realtà che promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Quella tra Rovagnati, attraverso la sua “Food Academy” e Gambero Rosso è una collaborazione nata già nel 2018 con un contest televisivo tra giovani chef, andato in onda su Gambero Rosso Channel. Lo stesso format è stato riproposto nel 2019 con il nome di “Sfida alla Pizza Gourmet”.

6 giovani talenti affiancati da 6 maestri pizzaioli si sono sfidati nella reinterpretazione in chiave gourmet di un piatto italiano d’eccellenza, la pizza al Gran Biscotto.

La sfida non è finita qui, ma anzi continua tuttora nelle pizzerie di tutta Italia che su “pizzagranbiscotto.it” partecipano con entusiasmo al contest di Rovagnati Food Academy e danno il loro tocco gourmet, creando la propria versione della Pizza al Gran Biscotto. Un tema che sembra essere molto caro non solo ai pizzaioli, ma anche ai consumatori chiamati a votare, con adesioni che hanno superato di gran lunga le aspettative. Il concorso terminerà il 31 Ottobre e i vincitori saranno premiati con un’affettatrice Suprema, un set di coltelli e una morsa, tutti firmati dal prestigioso brand Berkel.

La partecipazione all’evento si legge, oltre che nel sodalizio con Gambero Rosso, anche nell’importanza che il mondo dell’ho.re.ca italiano e internazionale riveste per Rovagnati. La partnership con Guida alle Pizzerie d’Italia è dunque il naturale proseguimento di un percorso destinato a crescere.

Vari ingredienti sono stati mixati per l’occasione nelle originali creazioni di Salvatore Santucci, con la sua pizza gourmet con Crudo Gran Milano, mousse di pere e fior di latte; Stefano Callegari, con la “Pizza in bocca” (ispirata al saltimbocca), con salvia in cottura e prosciutto crudo passato nel vino bianco; Michele Leo, che ha presentato una deliziosa Capricciosa, con Gran Biscotto, carciofi freschi, fior di latte, pomodoro San Marzano, Parmigiano Reggiano, olive taggiasche e funghi porcini ed Enzo Piccirillo, con la sua originale preparazione a base di radicchio, prosciutto crudo e ricotta.