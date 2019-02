Chagall e l’amore, in mostra a Napoli alla Basilica della Pietrasanta

Inaugurata il 15 febbraio, alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, la mostra “Chagall. Sogno d’Amore”, che sarà possibile visitare fino al 30 giugno 2019.

La splendida e prestigiosa cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, accoglie ancora una volta una grande mostra dedicata ad uno dei massimi artisti del Novecento: Marc Chagall.

La suddetta mostra reca il titolo significativo di “Sogno d’Amore”, perché questo grande artista russo, naturalizzato francese, è stato un artista onirico e fiabesco che nel corso della sua lunga e sofferta esistenza, è stato capace di affrontare temi terribili e dolorosi ma con quella leggerezza e soprattutto con quel grande e costante AMORE, che ne ha contraddistinto da sempre la sua più profonda vocazione verso l’arte della pittura.

La mostra pertanto vuole raccontare la vita, l’opera e il sentimento di Chagall per la sua amatissima moglie Bella, attraverso l’esposizione di 150 opere suddivise tra dipinti, disegni, acquerelli ed incisioni, provenienti tutte da collezioni private e quindi di difficile accesso per il grande pubblico e/o semplici appassionati di arte.

Seguendo un ordine strettamente cronologico, ma allo stesso tempo anche tematico, questa mostra vuole raccontare quell’universo unico e onirico creato da Chagall, dove un mondo poetico, fantastico e forse anche sognato, ha caratterizzato tutta la sua lunga, sofferta, meravigliosa vita dove un senso innato del colore gli ha permesso di esprimere attraverso la pittura, il personale stile che ancora oggi risulta difficile classificare.

Fondamentali gli interventi in conferenza stampa, del Presidente dell’Associazione Pietrasanta Polo Culturale ONLUS, Raffaele Iovine che insieme a Mons. Vincenzo De Gregorio, Rettore della Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, ha voluto evidenziare lo sforzo unanime e nobile che ancora una volta questa associazione ha avuto nei confronti di questa ennesima prova di grande forza culturale, vanto per l’arte ma soprattutto per Napoli, una città simbolo di cultura e punto di riferimento importantissimo per i giovani sempre più numerosi per l’enorme offerta culturale che questa città ormai offre già da molti anni, come ha sottolineato con fierezza e soddisfazione l’Assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele.

La mostra, che è stata curata da Dolores Duran Ucar, ha voluto sottolineare la presenza nelle opere esposte di quel particolare mondo fatto di stupore e meraviglia, di ricordi d’infanzia e di poesia, di fiabe e di religione, ma anche di guerra e di persecuzioni, un universo tuttavia intriso di sogni dai colori molto vivaci, fatta di sfumature intense che danno vita a paesaggi e personaggi, reali ma anche immaginari, che rappresentano l’estro poetico/pittorico dell’artista.

La mostra, che sarà possibile visitare fino al 30 giugno, è divisa in cinque sezioni in cui sono riassunti tutti i temi più cari a Chagall e cioè, Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, La Bibbia; Un pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità.

Tutti temi molto importanti e legati alla sua vita, come la tradizione russa legata alla sua infanzia, il senso del sacro e la profondità religiosa che si riflettono entrambe nella Bibbia, il rapporto con i più grandi letterati e poeti dell’epoca come Apollinaire, Aragon e Malraux, l’interesse per la natura e gli animali, per il mondo del circo che fin dall’infanzia lo ha sempre affascinato, fino ad arrivare all’amore, tema centrale della mostra che domina le sue stesse opere presenti alla stessa, dando un senso forte e vitale alla sua arte e alla sua vita.

La mostra Chagall. Sogno d’amore, è stata realizzata con il contributo di Fondazione Cultura e Arte ed è organizzata e prodotti dal Gruppo Arthemisia, lo stesso che ha portato a Napoli la mostra di Escher, che attualmente è ancora possibile visitare fino al 22 aprile 2019 presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, dove ha già riscosso un grande successo di pubblico che nessuno immaginava così forte.