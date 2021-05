Eventi Napoli 22-23 maggio: Troisi Poeta Massimo a Castel dell’Ovo

Eventi di sabato 22 e domenica 23 maggio a Napoli: spiccano le mostre dedicate a Massimo Troisi (a Castel dell’Ovo) e a Frida Kahlo (al Pan).

- Advertisement -

Il fine settimana di sabato 22 e domenica 23 maggio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere (tra cui, ovviamente, il folto programma del Maggio dei Monumenti 2021).

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Un meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi. Una carrellata di ricordi che, attraverso musica e immagini, mette in risalto la poetica, le tematiche, le passioni e i successi di uno dei più grandi attori e autori, italiani.

L’esposizione racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore. Promossa e organizzata da Istituto Luce – Cinecittà con l’Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e 30 Miles Film, con il riconoscimento di MIC, Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema e Audiovisivo e Regione Campania, in collaborazione con Archivio Enrico Appetito, Rai Teche, Cinecittà si Mostra e Cinecittà News, la Mostra è curata da Nevio De Pascalis e Marco Dionisi con la supervisione di Stefano Veneruso, e sarà ospitata a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio.

Pan: una mostra sulla vita di Frida Kahlo

Grande interesse al Pan – Palazzo delle Arti di Napoli per la mostra dedicata all’artista messicana Frida Kahlo. Realizzata con i buoni auspici della “Frida Kahlo Corporation”, prodotta da Next Exhibition, curata da Alejandra Lopez, con il patrocinio dell’Ambasciata del Messico, del Consolato del Messico a Napoli, in collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo e organizzata da Alta Classe Lab, con Next Exhibition, Fast Forward e Next Event, l’esposizione, aperta fino al prossimo 29 agosto, presenterà la vita di Frida Kahlo. Un’esistenza caratterizzata da una difficile condizione fisica e al tempo stesso dalla forte capacità di reazione e resilienza di fronte alle avversità. Un percorso capace di indagare su tutte le fasi del corso esistenziale dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino alla sua sfortunata morte.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.30 (ultimo ingresso 19.30) e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 21.30 (ultimo ingresso 20.30). Il biglietto intero costa 14 €. Il ridotto generico (over 65, under 12, partner convenzionati, studenti universitari): 12 €, il ridotto gruppi/cral (10 persone): 10 €, il ridotto scuole (10 alunni): 8 euro. I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratuitamente.

Zoo di Napoli: giornata mondiale della Biodiversità

Lo Zoo di Napoli si propone come primo Zoo italiano ad aver aderito alla Global Coalition #UnitedforBiodiversity, in vista della Giornata Mondiale della Biodiversità prevista per il 22 maggio.

L’obiettivo è contribuire a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati al cambiamento climatico e sulle tendenze di crescita insostenibili che la nostra società ha vissuto negli ultimi decenni. L’Italia è estremamente ricca di biodiversità, tutelarla è un dovere che ogni cittadino dovrebbe assumersi.

La biodiversità è fondamentale per l’equilibrio del nostro pianeta: il suo declino riduce la produttività di un ecosistema abbassandone la complessità.

Mostra d’Oltremare: incontri ravvicinati con i dinosauri

Per la prima volta a Napoli, da sabato 22 maggio, arriva “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nella splendida cornice verde e alberata del Laghetto di Fasilides e del Parco Robinson nella Mostra d’Oltremare. Per tutta la famiglia fino al prossimo 31 agosto, con l’organizzazione della Fast Forward, Alta Classe Lab e Next Event e con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo del Comune di Napoli, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 20 orario continuo. Il prezzo d’ingresso è di euro 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Info: 0812482200, 3393194813.