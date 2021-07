Eventi Napoli 17-18 luglio: Gaia al Palazzo Reale Summer Fest

Eventi di sabato 17 e domenica 18 luglio a Napoli: spiccano gli appuntamenti del Palazzo Reale Summer Fest e numerose mostre.

Il fine settimana di sabato 17 e domenica 18 luglio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Palazzo Reale Summer Fest: la musica di Gaia e la comicità di Saverio Raimondo

Continuano gli appuntamenti con il Palazzo Reale Summer Fest, la rassegna culturale e musicale che si sta svolgendo nel Giardino Romantico con grandi ospiti. Sabato 17 luglio il Giardino Romantico sarà animato dalla musica di Gaia, vincitrice di Amici e salita alla ribalta con la hit “Chega”, mentre domenica 18 luglio Saverio Raimondo si esibirà nel suo live show di stand up “Saverio Raimondo live”.

Women in Comics: la mostra delle grandi fumettiste USA sbarca a Napoli

La straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che “hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano” è in esposizione fino al 31 ottobre presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli. Curata da Kim Munson e Trina Robbins., Women in Comics propone una storia di autodeterminazione dei comics nordamericani grazie alle sue 22 protagoniste che, dal fumetto vintage degli anni ’50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni ’70 e del fumetto underground, fino alla scena contemporanea mainstream di Marvel e DC Comics.

Raffaello a Capodimonte: l’officina dell’artista

Fino al prossimo 13 settembre, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ospita la mostra che rientra tra le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello. A Capodimonte, tra le altre, sono conservate L’Eterno e la Vergine, due frammenti della Pala di San Nicola da Tolentino (1500-1501, prima opera nota del diciassettenne Raffaello), il Ritratto di Alessandro Farnese (1511, ritraente il giovane cardinale che tanti anni dopo diventerà il potente papa Paolo III), il Mosé e il roveto ardente (1514), la Madonna del Divino Amore (datata 1516-18, dipinto tra i più ammirati dell’artista nel corso del Cinquecento, poi caduto nell’oblìo e recuperato solo recentemente, anche grazie alle indagini scientifiche e al restauro).

Troisi Poeta Massimo: una splendida mostra a Castel dell’Ovo

Un meraviglioso percorso tra fotografie private, immagini d’archivio, locandine, filmati e carteggi personali inediti che condurranno il pubblico nell’animo umano di Massimo Troisi. L’esposizione (a Castel dell’Ovo fino al 25 luglio) racconta le tappe salienti della carriera dell’artista, dall’infanzia a San Giorgio a Cremano alla passione per il teatro, fino alla popolarità improvvisa con il gruppo La Smorfia e alla carriera cinematografica da regista e attore.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza. La mostra si potrà visitare fino al 6 gennaio 2022.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.

Prossimamente a Napoli: la rassegna Ridere 2021 al Maschio Angioino

Il Teatro Totò e il direttore artistico Gaetano Liguori presentano la 31a edizione del Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret Ridere 2021, in programma dal prossimo 5 agosto al Maschio Angioino. Il folto cartellone di eventi gratuiti vedrà protagonisti, tra gli altri, Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Paolo Caiazzo, I Ditelo Voi, Giacomo Rizzo e Francesca Marini.