Eventi a Napoli 5-6 febbraio: Paolo Caiazzo in “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?”

Eventi di sabato 5 e domenica 6 febbraio a Napoli: spicca la nuova commedia di Paolo Caiazzo all’Augusteo.

Il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 febbraio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Augusteo: Paolo Caiazzo in “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?”

Fino a domenica 13 febbraio, Paolo Caiazzo sarà protagonista di “Ehi… Prof! Posso venire la prossima volta?”, commedia in due atti scritta e diretta dallo stesso comico partenopeo. Un ipocondriaco prof di lettere, decisamente in contrasto con la tecnologia, patisce la didattica a distanza. Esaurito psicologicamente dalla situazione, comincia ad avere allucinazioni ritrovandosi gli alunni in casa.

Questo, unito alle difficoltà di una convivenza claustrofobica, mette in crisi la sua instabile situazione familiare con la moglie nevrotica, una figlia indisponente e un cognato nullafacente…

Teatro Totò: ecco “Il Test” con Ciufoli, Boccoli, Colombari e Biacchi

Al Teatro Totò, fino a domenica 6 febbraio, sarà di scena “Il Test”, una commedia esilarante con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchi e con la regia dello stesso Ciufoli. “Le domande sono semplici; le risposte meno”. “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”.

Ecco “Il Test” che dà vita allo spettacolo in cui tutto ruota intorno alle quattro S: soldi, sentimenti, sesso, successo. Un crescendo comico e drammatico, che porta alla luce il non detto, le aspirazioni, le colpe e le speranze dei quattro protagonisti…

Teatro Sancarluccio: ecco “Forse una farsa” di Tato Russo

La commedia in due atti “Forse una farsa” di Tato Russo sarà in scena fino a domenica 6 febbraio al Nuovo Teatro Sancarluccio.

Protagonisti Mario Brancaccio, Sergio Del Prete e Riccardo Citro, che firma anche la regia. Presentato da TTR Il Teatro di Tato Russo l’allestimento si avvale delle scene a cura di Peppe Zarbo, dei costumi di Federica Del Gaudio e delle musiche di Zeno Craig. Il testo storico del primo Tato Russo, come si legge nelle note, proporrà in maniera tragicamente scherzosa la storia di tre attori molto diversi tra loro alle prese con la crisi del teatro di prosa.

Pur avendo idee contrastanti sulla visione del teatro, costituiscono una compagnia teatrale e mettono in scena la farsa “Il Casino di Campagna” di Kotzebue, ricorrendo a una comicità mirata al divertimento e che, attraverso screzi, scherzi, travestimenti, tensioni e dialoghi surreali, rivela un’immagine impoverita della società attuale…

Teatro Bolivar: ecco il “Galà Lirico”

Riprendono le attività artistiche al teatro Bolivar nel quartiere Materdei con la capienza ridotta al 60% per una maggiore e totale sicurezza. Si inizia sabato 5 febbraio (ore 18.30) con “Galà Lirico”, in cui si esibiranno due soprani (Ornella Di Maio e Chiara Salerno), un tenore (Bruno Sebillo) e un baritono (Maurizio Esposito). I cantanti saranno accompagnati al pianoforte dal M° Keith Goodman, in un variegato recital lirico, spaziando dalle romanze da camera alle grandi arie del repertorio operistico, con musiche, tra gli altri, di Tosti, Bellini, Verdi e Puccini.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.

La mostra è a cura di Mario Epifani (direttore di Palazzo Reale di Napoli) e Andrea Mazzucchi (direttore Dipartimento Studi Umanistici Università “Federico II”).