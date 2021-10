Eventi a Napoli 23-24 ottobre: il teatro sempre più grande protagonista

Eventi di sabato 23 e domenica 24 ottobre a Napoli: Carlo Buccirosso all’Augusteo, Antonio Milo e Adriano Falivene al Diana, e “Les Folies Napolitains” al Bolivar.

Il fine settimana di sabato 23 e domenica 24 ottobre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere, con il teatro che sta tornando sempre più protagonista dopo il lungo stop.

Teatro Augusteo: Carlo Buccirosso in “La Rottamazione di un uomo perbene”

Fino a domenica 31 ottobre, Carlo Buccirosso sarà in scena all’Augusteo con lo spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”, tratto da Il Miracolo di Don Ciccillo. Lo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Buccirosso, narra le vicende di Alberto Pisapia, ristoratore di professione sull’orlo del fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità della sua famiglia. Una vicenda attuale e scottante che farà ridere e riflettere, in perfetto “stile Buccirosso”. Ticket al botteghino o su bigliettoveloce.it: platea 35 euro, Galleria 25 euro.

Teatro Diana: Antonio Milo e Adriano Falivene in “Mettici la mano”

Al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima serie “Il commissario Ricciardi”. Insieme ad Elisabetta Mirra, Milo e Falivene porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri.

Les Folies Napolitains: il Burlesque fa tappa al teatro Bolivar di Napoli

Tra le novità di questa stagione teatrale che brinda al clima di riapertura delle attività e degli spazi artistici, ci sono i prossimi appuntamenti del teatro Bolivar che apre le porte all’ammaliante, fresco, dirompente burlesque della “Compagnia Burlesque Cabaret Napoli”. “Les Folies Napolitains” (“Le Follie Napoletane”) avranno inizio sabato 23 ottobre, alle ore 21. Lo spettacolo s’ispira al varietà dell’age d’or parigina del teatro Les Folies Bergère. Si rifà ad una tradizione europea di music hall, varietà e cabaret dove si respirava un clima licenzioso, erotico ed al tempo stesso comico.

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione, Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

Orari d’apertura della mostra: Martedì—Sabato, h 11.00—19.00/Domenica e Lunedì, chiuso. Biglietto unico 5 euro.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco, i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal Racconta Storie; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno.

Frida Kahlo – Il Caos dentro: mostra a Palazzo Fondi

L’arte di vivere della celebre pittrice messicana in esposizione a Palazzo Fondi sarà in con opere originali e tecnologie multimediali. La mostra presenta il dipinto originale Piden aeroplanos y les dan alas de petate, insieme a opere originali dell’artista e marito Diego Rivera, mai esposte prima al pubblico: lettere, pagine di diario e fotografie, emissioni filateliche, accanto a riproduzioni digitali di autoritratti e murales messicani, riproduzioni a grandezza reale di ambienti come la camera da letto, lo studio e il giardino di Frida Kahlo, e una sala cinema 10D ad alta tecnologia per una proiezione video multisensoriale.