Eventi a Napoli 15-16 gennaio: Stefano Di Battista e Nicky Nicolai al Trianon Viviani

Eventi di sabato 15 e domenica 16 gennaio a Napoli: tra i tanti appuntamenti spicca il concerto “Ma perché mi inviti a cena?” con Stefano Di Battista e Nicky Nicolai al Trianon Viviani.

Il fine settimana di sabato 15 e domenica 16 gennaio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Trianon Viviani: Stefano Di Battista e Nicky Nicolai in “Ma perché mi inviti a cena?”

Sabato 15 gennaio, alle 21, Nicky Nicolai, una delle più importanti voci del jazz, e il sassofonista Stefano Di Battista sono in concerto al Trianon Viviani con “Ma perché mi inviti a cena?”, un viaggio tra i maggiori successi della musica napoletana e internazionale.

Il titolo riprende quello dell’ultimo singolo della coppia d’arte e di vita, che ha visto la collaborazione del paroliere Pasquale Panella, già coautore di Lucio Battisti nel suo ultimo periodo di gusto elettronico.

Il messaggio sotteso al concerto è la perdita del valore sociale dello stare a tavola: per gli antichi romani, la cena era il simposio, lo stare insieme e parlare guardandosi, mentre oggi si è persa tale dimensione: «Tutto è tavolo e piattezza sul tavolo – spiega Panella –: questioni, problemi, problematiche, intellettualismi. Ma non c’è sugo e non c’è gusto, solo chiacchiere. Solo un po’ di sciapa rissa tutti intorno alla tavolata televisiva del talk show e pure in collegamento da remoto, neppure viso a viso come certe cenette da lontano con il piatto e con lo schermo sotto gli occhi».

Trianon Viviani: “‘O Sud è fesso” con Patrizio Trampetti, Jennà Romano e Sandro Ruotolo

Tra i tanti appuntamenti di questa settimana al Trianon Viviani, domenica 15 gennaio (ore 21) le parole e la musica si rincorrono e si fondono in “‘O sud è fesso”, uno spettacolo in cui la forma reading si alterna alla forma canzone, la musica di tradizione, come le tammurriate e le villanelle, alle sonorità della musica rock e d’autore, con strumenti a corde della tradizione etnica che si fondono con le sonorità psichedeliche degli anni ‘70. L’incontro tra un illustre esponente del folk revival come Patrizio Trampetti (già fondatore della Nccp), Jennà Romano (leader dei Letti Sfatti) e Sandro Ruotolo, giornalista sempre in prima linea con le sue inchieste sulla camorra. Con le ritmiche e i colori più moderni, le ballate si sposano alle letture di Ruotolo, che spaziano da argomenti come le morti bianche, alle lettere dei partigiani in guerra alle proprie famiglie.

Teatro Augusteo: Carlo Buccirosso e Biagio Izzo in scena con “Due vedovi allegri”

Promette scintille il duo composto da Carlo Buccirosso e Biagio Izzo nello spettacolo “Due vedovi allegri”, in scena fino a domenica 16 gennaio all’Augusteo dopo indimenticabili duetti al cinema (come nei film L’amico del cuore e Amore a prima vista di Vincenzo Salemme). Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco affetto da ansie e paure, costantemente in ricerca di affetti e certezze in una vita che sembra riservargli null’altro che sospetti di congiure e preoccupazioni di malattie, persa la sua amata moglie a causa di un virus si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato.

Il crac lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta e a dover lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo, che a causa dei mancati pagamenti minaccia l’esproprio del suo appartamento. La vita di Cosimo sarebbe più vuota e monotona senza la costante allegra presenza di Salvatore, vedovo, bizzarro custode del palazzo…

Teatro Totò: Ciro Ceruti ed Ernesto Lama in scena con “A tutti ma non a me”

In scena fino al prossimo 23 gennaio in compagnia con Ernesto Lama e del resto degli attori tra cui Giovanni Allocca e Paco De Rosa, Ciro Ceruti offrirà la possibilità di assistere – come scrive lui stesso– “ad una commedia di genere comico brillante che evidenzia la crisi del rapporto di coppia, la complessità delle relazioni umane, la diversità sessuale (se tale si può chiamare, esiste il terzo sesso e questo bisogna accettarlo ormai senza alcun pregiudizio), i conflitti generazionali e le problematiche legate alla terza età”.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo 2022, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.

La mostra è a cura di Mario Epifani (direttore di Palazzo Reale di Napoli) e da Andrea Mazzucchi (direttore Dipartimento Studi Umanistici Università “Federico II”).