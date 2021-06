Estate a Napoli: ecco quali sono le spiagge libere più belle

Estate a Napoli: dalla Rotonda Diaz alla Gaiola, ecco quali sono le più belle spiagge libere che fanno da cornice al mare del capoluogo partenopeo.

È arrivata l’estate, che, come sempre, non può che far rima con mare. La città di Napoli offre in tal senso un’ampia scelta per chi volesse fare un bagno nel mare cittadino, circondato da numerose spiagge libere.

Mentre tante persone iniziano a fare i bagni visto il vertiginoso aumento delle temperature, ecco quali sono le più belle spiagge libere che fanno da cornice al mare del capoluogo partenopeo.

Spiaggia Rotonda Diaz

Tra le più popolari di Napoli, la spiaggia della Rotonda Diaz (conosciuta anche come Mappatella Beach) si trova nel cuore del Lungomare Caracciolo. In tempi normali è quasi sempre affollatissima, soprattutto nei weekend, dalle famiglie che vogliono trascorrere un’intera giornata sulla sabbia a due passi dal mare.

Largo Nazario Sauro

Sempre a pochi passi dal Lungomare Caracciolo, accanto a Castel dell’Ovo c’è la spiaggia di Largo Nazario Sauro, un piccolo pezzo di terra caratterizzato dagli scogli (da cui si consigliano tuffi solo ai più “esperti”). Anch’essa è tra le spiagge più famose della città di Napoli.

Riva Fiorita

Spostandosi a Posillipo, a dir poco spettacolare è la spiaggia di Riva Fiorita, contornata da palazzi e ville sul mare. Essa è raggiungibile solo via mare con la barca, ma in alternativa si può attraversare una discesa da via Ferdinando Russo che arriva fino al mare.

Spiaggia della Gaiola

Discorso a parte merita infine la spiaggia della Gaiola a Posillipo, che fa parte del Parco Sommerso della Gaiola. Per arrivare a questa piccola spiaggia, interamente fatta di rocce, bisogna percorrere dalla Discesa Gaiola una lunga rampa di scale.