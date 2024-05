“Ercolano post 79”, nuovo appuntamento dedicato alle guide turistiche

Continuano gli appuntamenti con il Parco Archeologico di Ercolano, dedicato questa volta alle guide turistiche con un aggiornamento previsto per il 14 marzo.

Il Prossimo appuntamento previsto per il Parco Archeologico di Ercolano sarà dedicato alle guide turistiche per un aggiornamento che è previsto mercoledì 14 marzo, con un percorso culturale che si terrà fuori dalla città antica con lo scopo di creare consapevolezza nelle guide turistiche, e quindi nei visitatori e nella popolazione locale, dell’ineguagliabile valore che il patrimonio materiale e immateriale dell’area archeologica citata, possiede.

L’invito a “Ercolano post 79” è rivolto ad un massimo di 30 guide turistiche, le cui richieste dovranno pervenire all’indirizzo hcp@herculaneum.org entro le ore 12:00 del 13 marzo. Qualora il numero delle richieste dei partecipanti superasse il limite stabilito, verrà organizzata una seconda giornata con lo stesso approfondimento tematico.

La giornata di approfondimento che viene proposta intende sostenere lo sviluppo di un territorio così ricco e prezioso per costruire reti locali con una progettualità condivisa che produca benessere e sviluppo economico per l’intera comunità, e quindi non solo per l’area archeologica interessata.

Il Parco Archeologico di Ercolano, infatti, insieme all’Herculaneum Conservation Project proporranno un itinerario che si svilupperà nel centro medievale di Ercolano, dal santuario di Pugliano con visita all’ipogeo per approfondire anche quella parte di patrimonio meno conosciuta. Sarà una passeggiata dunque che attraverserà il mercato storico, i suoi suggestivi vicoletti fino a raggiungere la Reggia di Portici, per fare una tappa a Radio Siani, bene confiscato alla camorra e gestito da una cooperativa di giovani locali.

“Con questa iniziativa proseguiamo lungo un percorso già inaugurato dal Comune di Ercolano che negli scorsi mesi ha organizzato con l’Istituto Tilgher nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro dei walking tours alla scoperta del centro storico” – dichiara il Direttore Francesco Sirano – “Mi piace sottolineare la sintonia nei programmi e nelle iniziative di divulgazione e conoscenza che unisce tutte le istituzioni protagoniste del rilancio culturale del territorio”.

Guideranno l’itinerario l’archeologo Domenico Camardo e la dottoressa Paola Matafora, esperta in tradizioni popolari per la parte che interessa il mercato del santuario di Pugliano, insieme allo staff di Radio Siani. Tutte queste tappe insolite possono essere proposte ai visitatori “comuni” affinché conoscano meglio e più approfonditamente le numerose ricchezze di questo vasto e preziosissimo territorio.