Elisabetta Gregoraci: la showgirl vittima di uno scherzo de Le Iene (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci: la showgirl è caduta nella “trappola” de Le Iene (che hanno fatto credere di averle hackerato il profilo Instagram).

Da anni, Le Iene organizzano divertenti scherzi ai danni di personaggi famosi. L’ultima “vittima” dello show di Italia 1 è stata la showgirl Elisabetta Gregoraci, alla quale è stato fatto credere che un hacker si sia introdotto nel suo profilo Instagram.

Con la complicità della sorella Marzia e del social media manager, la Iena Nicolò De Devitiis ha fatto in modo che qualcuno postasse dall’account di Elisabetta Gregoraci alcune stories contro gli ex compagni del GF Vip (come Francesco Oppini e Matilde Brandi).

In accordo con la redazione del programma di Italia 1, allo scherzo (qui il VIDEO) hanno contribuito anche gli ex gieffini. Ovviamente, allo scherzo non poteva mancare il contributo del conduttore del reality, Alfonso Signorini, che ha raggiunto telefonicamente la showgirl calabrese per avere spiegazioni sulle sue fantomatiche stories.

La rabbia di Elisabetta Gregoraci è salita alle stelle. E, come ogni scherzo che si rispetti, solo dopo ore di angoscia è stata avvertita che era tutta una finzione ripresa delle telecamere della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.