Elezioni a Napoli: circa 100 dipendenti Anm ai seggi come scrutatori e rappresentanti di lista

Elezioni amministrative a Napoli: arrivate ad Anm circa 100 richieste di congedo elettorale. Circa 70 sono autisti (per cui c’è il rischio di soppressione di alcuni bus).

Come avviene ormai da molti anni, anche per le prossime elezioni amministrative (in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre), numerosi dipendenti della Anm, l’azienda di trasporto pubblico di Napoli, hanno fatto richiesta di congedo elettorale.

Come riportato da “Fanpage”, sono circa 100 le richieste di congedo elettorale già arrivate all’azienda, da parte di dipendenti che da sabato 2 a lunedì 4 ottobre saranno impegnati soprattutto come rappresentanti di lista, ma anche come presidenti di seggio, segretari e scrutatori. Si tratta di un diritto dei lavoratori, tutelato dalla Costituzione, per il quale non è consentito all’azienda opporsi alla libera scelta dei dipendenti dell’impegno in occasione del voto.

Il grosso problema, che sembra quasi un ritornello per ogni tornata elettorale a Napoli, è che circa 70 dipendenti che hanno presentato richiesta sono autisti di bus.

Il rischio è che anche quest’anno ci sarà nei giorni elettorali la soppressione di alcune corse (con conseguenti disagi per i cittadini): si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Anm.