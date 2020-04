Prestiti personali: le attuali opportunità a portata delle famiglie italiane

Emergenza coronavirus e crisi economica: come richiedere un prestito online e come sospendere il pagamento delle rate per chi non può pagare.

La brusca frenata del mondo del lavoro ha messo le imprese e le famiglie italiane in ginocchio, soprattutto per quello che riguarda la liquidità. Se le aziende non fanno fronte agli impegni rischiano la chiusura, quando non sono costrette ad invocare la procedura fallimentare. Per questa ragione lo Stato e le amministrazioni regionali stanno cercando di agevolare, anche sul piano finanziario, tutte le attività produttive bloccate a causa del coronavirus. Ma, in attesa di un provvedimento istituzionale, le aziende di credito stanno agendo in maniera autonoma, cercando di fare del loro meglio. Situazione non molto diversa di quella in cui si ritrovano molte famiglie in difficoltà che hanno l’esigenza sempre più impellente di ricorrere al credito.

L’opzione rappresentata dai prestiti online

Una delle possibilità di ottenere i soldi necessari a far fronte alle spese consiste, per una famiglia, nel richiedere un prestito online. Infatti, vista l’attuale impossibilità di uscire di casa e di recarsi in banca, svolgere la pratica direttamente dal proprio domicilio appare come l’unica soluzione.

Sono molte le aziende di credito che consentono di accedere a prestiti online richiedendoli sul proprio sito, come avviene per esempio con Younited Credit, tramite procedure semplici, comode e sicure. Sono le stesse banche a chiedere ai consumatori di evitare di recarsi nelle filiali territoriali a meno che non si tratti di necessità impellenti.

Inoltre, quando si parla di prestiti spesso le attivazioni online sono più convenienti e veloci, tanto da poter ricevere il finanziamento sul proprio conto corrente in sole 48 ore dalla presentazione dei documenti necessari. Ma le formule per cercare di superare questo momento difficile possono essere più d’una.

Il consolidamento dei debiti in essere, ad esempio, permette di radunare tutte le rate in una sola e di poterle spalmare in un periodo più lungo. Una soluzione che consente, tra l’altro, anche di ridurre l’importo mensile.

Come chiedere la sospensione di un prestito già in essere

Tra le possibilità offerte da alcune banche c’è anche quella di sospendere il pagamento delle rate di un prestito, limitandosi a conferire solo la quota di interessi. Una quota che, per alcuni tipi di finanziamento, si va riducendo man mano che si procede verso la fine dei versamenti e si riduce ad una cifra davvero irrisoria.

Si tratta di un provvedimento che il Decreto Cura Italia ha preso in considerazione e che alcune banche hanno già reso operativo di propria iniziativa. Le banche, infatti, facendo riferimento all’art. 2 della Legge 244 del 2007, hanno attivato un fondo di solidarietà. Si tratta di un fondo, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che serve a sostenere chi non può pagare le rate per cause di grave ed accertata indisponibilità finanziaria.

Tra le cause ovviamente c’è la perdita del posto di lavoro o la sospensione dello stipendio, per ragioni dunque non dovute alla propria volontà o per colpa. Cause alle quali l’art. 26 del DL 9 del 2020, ha aggiunto anche la sospensione delle attività a causa del Coronavirus.