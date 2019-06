Navigator: pubblicati i nomi dei vincitori del concorso, i quali supporteranno i cpi nelle politiche attive del reddito di cittadinanza. Saranno 274 nella provincia di Napoli.

Anpal servizi ha pubblicato sul proprio sito i nomi dei vincitori e le graduatorie per ciascuna provincia dei candidati risultati idonei al concorso per diventare navigator, figura chiamata a coadiuvare per tre anni il lavoro dei Centri per l’impiego relativamente alle politiche attive legate al reddito di Cittadinanza.

Sono stati 2978 i vincitori, 2 in meno rispetto ai 2980 posti disponibili. Ciò è dovuto al fatto che la provincia di Alessandria ha coperto solo 14 dei 16 posti a disposizione, come si desume dalla tabella di Anpal Servizi, che fa il punto sul bando di gara appena conclusosi. I posti vacanti, comunque, assicurano i tecnici, saranno coperti quanto prima attingendo dal serbatoio degli idonei delle provincie limitrofe. Le prove si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno e hanno visto la partecipazione di 19582 candidati (a fronte di 53907 domande pervenute): hanno superato il concorso coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100 e risulteranno vincitori i primi in graduatoria per ogni provincia in ordine di punteggio, fino alla concorrenza delle posizioni disponibili. In caso di parità sarà preferito il candidato con il miglior voto di laurea e quello più giovane se si dovesse andare ad un ulteriore “spareggio”.

Tutti i candidati risultati vincitori alla prova selettiva verranno comunque contattati per email nei prossimi giorni.

La provincia di Napoli, in cui c’è stato un vero e proprio boom di richieste per il reddito di cittadinanza, avrà 274 navigator.