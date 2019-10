Leonardo: nuovo accordo di distribuzione per il mercato degli elicotteri civili in Sudafrica. Absolute Aviation Group ha anche firmato un contratto per due elicotteri (AW119Kx e AW109 Trekker).

Leonardo ha annunciato oggi la firma di un accordo di distribuzione per il mercato degli elicotteri civili in Sudafrica con Absolute Aviation Group. L’accordo, che in futuro potrebbe estendersi anche ad altri paesi dell’Africa meridionale, comprende i modelli AW119Kx, AW109 GrandNew, AW109 Trekker, AW169 e AW139. Absolute Aviation Group ha anche firmato un contratto per un monomotore AW119Kx e un bimotore AW109 Trekker, con l’impegno di acquistare ulteriori unità dei vari modelli nei prossimi due anni. Le consegne dei due elicotteri appena acquistati sono attese nel 2020. L’ordine segna l’ingresso dell’AW109 Trekker, il più recente modello all’interno della gamma di elicotteri bimotore leggeri di Leonardo, nel mercato sudafricano dopo il significativo successo che le altre varianti dell’AW109 hanno già riscontrato nel paese, impiegati in vari ambiti operativi. Quest’ultimo contratto per l’AW119Kx, inoltre, accresce nel mercato sudafricano anche la presenza dell’elicottero monomotore di Leonardo.

Recentemente l’AW119Kx ha anche completato con successo un demo tour di dieci giorni in Sudafrica, mostrando in quattro diverse regioni del paese le sue straordinarie capacità in termini di prestazioni, avionica avanzata, affidabilità e versatilità. Le attività dimostrative hanno visto il coinvolgimento di più di 50 operatori che hanno avuto la possibilità di testare ad esempio margini di potenza e capacità di volo in presenza di forte vento, apprezzando gli elevati standard di sicurezza della macchina.

Il successo degli elicotteri Leonardo in Sudafrica è, infine, ulteriormente confermato dal recente contratto per un elicottero AW139 in configurazione VIP da parte di un operatore privato. Attualmente in Sudafrica la flotta di elicotteri di Leonardo conta oltre 60 unità di vari modelli impiegati per ruoli sia civili che governativi, inclusi trasporto VIP/corporate, elisoccorso, trasporto offshore, supporto alle attività portuali, utility e compiti navali.