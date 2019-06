Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in visita a Caserta alla Titagarh Firema

Domani, martedì 18 giugno, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sarà a Caserta in visita allo stabilimento di Titagarh Firema.

Domani, martedì 18 giugno alle ore 11,30, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, farà visita allo stabilimento Titagarh Firema di Caserta.

Il Ministro effettuerà un tour dell’azienda, accompagnato dal Presidente del Gruppo Titagarh, Umesh Chowdhary, insieme all’ambasciatrice indiana in Italia e a San Marino, Reenat Sandhu, al Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, all’Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica della Regione Campania, Antonio Marchiello, al Presidente della Quarta Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti del Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone, al Sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, al Presidente dell’Ente Autonomo Volturno (EAV), Umberto de Gregorio, al Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), Marco D’Onofrio e al Presidente di Confindustria Caserta, Luigi Traettino.

Titagarh Firema S.p.A è una delle più importanti aziende italiane nel settore dell’industria ferroviaria. Fondata a Caserta, in Campania, TFA vanta una lunga storia industriale di oltre 90 anni nel settore della progettazione e produzione di veicoli ferroviari. La società è nata nel 2015 a seguito dell’acquisizione, da parte del gruppo ferroviario multinazionale Titagarh, della Firema Trasporti S.p.A.

L’azienda, nella sua storia, ha sviluppato progetti prestigiosi, con la produzione di treni utilizzati in Italia per le metropolitane di Milano e di Napoli, treni a due piani per FerrovieNord Milano e Trenitalia, oltre a treni ad alta velocità per Trenitalia. Molte altre le produzioni destinate all’estero.

Recentemente la società ha vinto una gara d’appalto per un importo di 220 milioni di euro per la realizzazione di 54 treni per la metropolitana di Catania. E’, oggi, uno dei più importanti fornitori della Società di trasporto pubblico campana EAV.