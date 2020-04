Regione Campania: scadrà lunedì 27 aprile il bando per accedere al bonus fitti. Ecco chi ne ha diritto e le modalità per richiederlo.

Ci sarà tempo fino a lunedì 27 aprile per accedere al bonus fitti della Regione Campania, una delle numerose misure del piano socio-economico a sostegno di coloro che si trovano in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco chi ne ha diritto e le modalità per richiederlo.

Bonus fitti Regione Campania: ecco chi ne ha diritto

Per accedere al contributo è necessario essere titolari, per l’anno 2019, di un contratto di locazione per uso abitativo, corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro.

Il contributo deve essere necessariamente richiesto dall’intestatario del contratto di locazione. In base all’ISEE, si rientrerà nella fascia A o B: la prima (in cui rientra chi nell’anno in corso ha un Isee che non supera i 13338,26 euro) prevede un bonus di 2000 euro, la seconda (in cui si rientra se l’Isee non supera i 25mila euro) un contributo di 1800 euro. Chi ha un ISEE pari a zero dovrà autocertificare le proprie fonti di sostentamento.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di almeno un componente ultrasettantenne o minore o ancora con invalidità accertata per almeno il 74%, oppure in carico ai servizi sociali/asl.

Bonus fitti Regione Campania: ecco come richiederlo

La domanda di partecipazione deve essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica, collegandosi al sito https://bandofitti.regione.campania.it/

Per chiarimenti, è possibile chiamare il numero 081-7967073 dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì, oppure mandare una mail all’indirizzo bandofitti@regionecampania.it