Eboli, distributore guasto e benzina diventa gratis: è “corsa al pieno”

Cronaca di Salerno: alcune auto e persone con le taniche hanno fatto il pieno di benzina dopo il guasto occorso a un distributore self-service di Eboli. Danno di circa 20mila euro (ma in molti sono tornati a pagare).

Singolare episodio accaduto nella notte presso un distributore di benzina self-service ad Eboli, proprio nei giorni in cui i prezzi del carburante hanno subito un notevole aumento.

Come riporta “Fanpage”, in seguito a un guasto che ha mandato in tilt il distributore, la benzina e il gasolio sono diventati “gratis”, per cui c’è stata una vera e propria corsa al pieno da parte di alcuni automobilisti e persone con le taniche.

Il danno per il titolare è stato quantificato in circa 20mila euro di carburante erogato e non pagato: l’uomo ha così sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Santa Cecilia, dopo che sul posto erano arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale.

Il sistema di videosorveglianza del distributore aveva infatti ripreso tali scene, per cui, dopo qualche ora, in molti si sono già presentati per “regolarizzare” il conto, evitando così la denuncia per furto. La denuncia scatterà di fatto solo per chi non si sarà presentato a pagare al benzinaio quanto dovuto.