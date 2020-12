Eav: stop al servizio nei giorni 25, 26 dicembre e 1° gennaio

Eav: l’azienda di trasporto della Regione Campania annuncia lo stop al servizio dei mezzi ferroviari, metropolitani e su gomma per il 25-26 dicembre e 1° gennaio.

Eav (l’azienda di trasporto della Regione Campania) annuncia lo stop al servizio ferroviario, metropolitano e su gomma per le giornate di venerdì 25, sabato 26 dicembre e venerdì 1° gennaio, “in coerenza alle indicazioni del Governo nazionale e regionale, che pongono forti limitazioni alla mobilità, in zona rossa”.

L’azienda fa inoltre sapere che sarà “vietato spostarsi tra comuni ed in generale muoversi se non per motivi di necessità, di lavoro o di salute. Naturalmente, come sempre effettueremo un servizio dedicato su prenotazione a chi ha necessità di muoversi per i motivi di cui alle ordinanze, in particolare al personale sanitario”.