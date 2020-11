A partire da oggi 23 novembre e fino al 20 dicembre tutte le linee Eav chiuderanno il servizio almeno tre ore prima con ultima corsa intorno alle 20,00.

L’Eav, oltre allo stop di quattro ore per Circumvesuviana, Circumflegrea e Cumana a partire da lunedì dalle 11 alle 15 arriva la comunicazione che a partire da oggi tutte le linee Eav chiuderanno il servizio almeno tre ore prima con ultima corsa intorno alle 20,00. I nuovi orari entrano in vigore da oggi e fino al 20 dicembre prossimo dal lunedì al sabato mentre la domenica il servizio è sospeso tutta la giornata. E’ stata decisa una riduzione di sei ore sul servizio giornaliero delle tre ferrovie Eav.

I lavoratori pendolari protestano. Non c’è pace per i trasporti in Campania. Continui disagi, ritardi fino ad arrivare alla sospensione del servizio dimezzando gli orari. i lavoratori che protestano da giorni con centinaia di corse soppresse.

Con la rimodulazione dei servizi ferroviari è stato predisposto un programma di servizi autobus sostitutivi, unito a quello normalmente di supporto al servizio ferroviario, così articolato: Napoli – Sorrento servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.01 alle ore 10.47 e dalle 14.55 alle 20.03 Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.24 alle ore 11.03 e dalle 14.57 alle 19.56 Napoli – Ottaviano – Sarno servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.19 alle ore 11.07 e dalle 14.49 alle 19.53 Napoli – Baiano servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.02 alle ore 11.01 e dalle 15.02 alle 20.01 Napoli – San Giorgio via Centro Direzionale servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.11 alle ore 10.38 e dalle 15.41 alle 19.08 Servizi Autobus a supporto(notturni) Napoli – Sorrento Bus Napoli – Torre Annunziata – Poggiomarino Bus Napoli – Ottaviano – Sarno Bus Napoli – Baiano Bus ORARI LINEE FLEGREE Orari e punti di fermata degli autobus nelle fasce di sospensione dei servizi ferroviari Circumflegrea Montesanto – Licola servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.00 alle ore 10.43 e dalle 15.08 alle 19.51 Cumana Montesanto – Torregaveta servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.01 alle ore 10.47 e dalle 14.48 alle 20.07 ORARI LINEE SUBURBANE Napoli-Cancello-Benevento servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 04.59 alle ore 10.10 e dalle 12.27 alle 21.06; nei giorni di domenica e festivi non si effettua servizio Napoli-Santa Maria C.V.-Piedimonte Matese servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 05.21 alle ore 10.43 e dalle 13.45 alle 22.14; – nei giorni di domenica e festivi non si effettua servizio METRO ARCOBALENO Napoli Nord Piscinola-Aversa servizio garantito dal lunedì al sabato, dalle ore 06.00 alle ore 10.27 e dalle 15.00 alle 19.27

Sul sito eavsrl.it sono riportati i punti di fermata dei servizi autobus.

Vi ricordiamo inoltre che in seguito alla sospensione dei servizi ferroviari nei festivi e nelle domeniche è stato predisposto un servizio di autobus a prenotazione per coloro che hanno esigenze di spostarsi per motivi di lavoro ed un servizio di transfer a chiamata per il personale sanitario.

Le modalità per richiedere questi servizi sono alla pagina https://www.eavsrl.it/web/servizi-domenica-misure

Per maggiori informazioni sugli orari consultare https://www.eavsrl.it/web/orari-linee-ferroviarie-emergenza-covid-19-rimodulazione-servizio-vigore-dal-23-novembre-2020