EasyJet arriva a Salerno, l’11 luglio il primo volo

EasyJet annuncia l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi a partire dal prossimo 11 luglio.

Con cinque nuove rotte, easyJet annuncia e conferma l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi a partire dal prossimo 11 luglio, data prevista di apertura dell’aeroporto.

Il primo ad atterrare sarà il volo da Milano Malpensa; a seguire, il 12 luglio atterreranno i voli da Basilea, Ginevra e Berlino. Il 13 luglio atterrerà l’atteso volo da Londra Gatwick.

L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato di easyJet Johan Lundgren, per l’occasione in visita a Napoli, insieme al Ceo di Gesac, Roberto Barbieri.

I nuovi collegamenti saranno inizialmente operati durante la stagione estiva con tre frequenze settimanali per la rotta Milano Malpensa – Salerno e due frequenze settimanali per Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino. I voli sono in vendita a partire da oggi, 29 febbraio, sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

Con l’aggiunta di queste cinque nuove rotte in partenza da Salerno, la capacità totale offerta da easyJet in Campania nella prossima stagione estiva sale a quasi tre milioni di posti, con 51 rotte verso 13 Paesi. La compagnia ha infatti di recente anche annunciato che baserà un aereo aggiuntivo, l’ottavo, presso la sua base all’aeroporto internazionale di Napoli la prossima estate, introducendo alcune nuove destinazioni tra cui Nantes in Francia, Sitia (Creta), Preveza (Lefkada) e l’isola di Zante, in Grecia.

Con l’avvio delle operazioni dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, dal prossimo luglio, diventano quindi 23 gli aeroporti in Italia su cui easyJet opererà questa estate.