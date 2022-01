E.Marinella apre a Londra in Burlington Arcade

Evento speciale per inaugurare il nuovo negozio E.Marinella di Londra nella Burlington Arcade con Maurizio e Alessandro Marinella, il 28 e il 29 gennaio dalle 10 alle 18.

E.Marinella riapre le porte a Londra, con un’evento speciale su misura per inaugurare il nuovo negozio di Londra nella Burlington Arcade con Maurizio e Alessandro Marinella, il 28 e il 29 gennaio dalle 10 alle 18. Il nuovo store nasce tra le arcate in ferro ed in vetro della storica Burlington Arcade, punto di ritrovo dell’aristocrazia britannica, fin dalla sua nascita.

Molte sono state le aperture di boutique monomarca che si sono susseguite nel corso degli anni: partendo dalla prima bottega di Napoli, passando per Tokyo, Londra, Lugano, Milano, e selezionati punti vendita esteri quali Bergdorf Goodman a New York, Le Bon Marché Rive Gauche de Printemps a Parigi, Le Bon Génie a Ginevra, Sant’Eulalia a Barcellona.

Le vetrine della Riviera di Chiaia si posizionano nell’austera ed elegante galleria, crocevia dell’eleganza britannica ed internazionale, che fu commissionata da Lord Cavendish ad inizio ‘800 ed è sorvegliata dagli elegantissimi Beadles, con soprabito d’epoca e tuba in testa. Predomina un gusto neo-classico, nell’allestimento del nuovo monomarca, attualizzato con dettagli contemporanei. L’arredamento è volutamente giocato sui toni neutri per dare risalto alle fantasie ed ai colori vivaci delle “cravatte napoletane”, dall’eleganza very british.

“Il nostro obiettivo – spiega Maurizio Marinella – è mantenere intatti i nostri valori: qualità, sartorialità, attenzione ai dettagli e cura del cliente. Siamo fiduciosi che la nuova boutique diventerà un punto di riferimento per una clientela executive, favorendo così la visibilità non solo del Made in Italy, ma anche del Made in Naples all’estero”. “Tra noi e l’Inghilterra c’è un gemellaggio indissolubile che dura oramai da più di 100 anni.

In passato il negozio a Londra è stato il primo passo al di fuori dell’Italia, che con grande dispiacere dovemmo sospendere a causa del covid e della brexit – racconta Alessandro Marinella – ma dopo 2 anni abbiamo deciso di riaprire con grande emozione nella prestigiosa Burlington Arcade esportando nuovamente il made in Naples e la nostra artigianalità”.