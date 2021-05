Duro attacco sui social a Ida Platano: “Vai a morire”

Uomini e Donne, anticipazioni. Duro attacco sui social a Ida Platano, dama del trono over, da parte di una “fan” che le ha augurato di morire.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi parliamo di Ida Platano, ma non per le sue azioni durante il trono over. Questo anche alla luce del ritorno di Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua nello studio del programma.

I due infatti sono in crisi e sono tornati per parlarne con tutti. Qui Ida ha spiegato che Riccardo ha degli spigoli nel suo carattere che non vuole smussare e che creano problemi per chiunque voglia avere a che fare con lui.

La notizia del giorno, però, riguarda i social di Ida Platano. Infatti, una sedicente “fan” le ha augurato di morire tramite un messaggio. Questa cosa non è andata giù, giustamente, alla dama, che ha deciso di agire anche per vie legali.

Ecco le sue parole rilasciate tramite una storia sul suo profilo Instagram.

“Io sono sempre di più stupita voi direte…ma a 40 anni ancora ti stupisci? Sì, la gente non sta bene, sicuramente non sto parlando di tutti voi, perché molti di voi li ho conosciuti e sento tutti i giorni persone meravigliose, ma arrivare a scrivere e dico che l’ha scritto una donna perché mi segue anche “vai a morire”, ma voi cosa avete posto del cuore? Avete un’anima , avete una coscienza? Io dico vergognoso, dove può arrivare la cattiveria? augurare la morte? la morte non si augura a nessun essere umano, io accetto qualsiasi commento negativo, non mi frega niente se mi scrivete che non vi piaccio, che vi faccio schifo ma la morte no, questo no e adesso chi ha scritto si prenderà le conseguenze […] Ho fatto quello che doveva fare.”

