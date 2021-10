Domani al Palabarbuto Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna

Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna, Si gioca alle ore 12,00. PalaBarbuto Sold-Out. Cancelli aperti alle ore 10,00. Coach Sacripanti: “Orgogliosi di affrontare la Virtus. Proviamo a giocare una grande gara”.

Torna in campo la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A, i Campioni d’Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna.

Il match si disputerà domani al PalaBarbuto con inizio fissato alle ore 12,00.

La squadra bolognese, allenata da Coach Sergio Scariolo, ha vinto, fino ad oggi, tutte le partite disputate in stagione, con quattro vittorie in Campionato, il successo all’esordio in Eurocup ed il trionfo in Supercoppa.

Sarà l’ultima partita in maglia azzurra per Josh Mayo. Il play americano infatti, da lunedì, tornerà negli Stati Uniti a causa di problemi familiari. I tifosi partenopei potranno cosi tributare il giusto omaggio ad uno dei protagonisti nella splendida cavalcata della scorsa stagione, conclusa con la vittoria in Coppa Italia e con la Promozione in Serie A.

Il Coach della Gevi Stefano Sacripanti sarà l’unico ex della gara avendo guidato la Virtus Bologna nella stagione 2018-2019.

Arbitreranno l’incontro Guido Giovanetti (Terni), Denny Borgioni (Roma), Andrea Valzani (Martina Franca).

Per la partita di domani il PalaBarbuto sarà completamente Sold Out. I cancelli apriranno alle ore 10,00. La società consiglia a tutti i sostenitori di giungere al PalaBarbuto con congruo anticipo al fine di evitare assembramenti. Per accedere al PalaBarbuto sarà necessario esibire il green pass insieme al documento di identità. Sarà possibile ottenere il green pass anche attraverso un tampone rapido negativo.

Dichiarazione Sacripanti

“Dispiace tantissimo per Josh Mayo. Domani sarà la sua ultima partita con noi, ha dimostrato ancora una volta di essere un grande giocatore ed uno straordinario uomo. Sono davvero dispiaciuto e gli sono vicino per il grave problema che sta affrontando che speriamo possa risolvere quanto prima. Sono sicuro che il pubblico del PalaBarbuto tributerà il giusto omaggio al giocatore per tutto quello che ha fatto qui a Napoli.

Giocare la sfida con la Virtus deve inorgoglire tutti, la squadra, la società, e tutto l’ambiente. Affrontiamo un top team europeo, con un’organizzazione stile NBA, un grandissimo allenatore come Sergio Scariolo ed un roster fortissimo. Sono stato fiero di aver allenato la Virtus, ho ottenuto ottimi risultati poi la situazione è precipitata nonostante la squadra fosse in piena corsa playoff e in testa in Champions League. Nonostante tutto però sono stato benissimo a Bologna, allenare quella società è veramente un traguardo incredibile per qualunque allenatore.

Quando ero alla guida della Nazionale Under 20, ho aiutato Nico Mannion ad ottenere lo status di Italiano che gli ha permesso poi di giocare in nazionale. Con la famiglia Mannion sono legato da un profondo rapporto di amicizia. Domani sarà molto importante che la squadra scenda in campo dando tutto. Sulla carta non c’è partita ma noi stiamo crescendo con un percorso importante. Speriamo di poter disputare una grande gara per 40 minuti”.

La Gara Gevi Napoli Basket- Virtus Segafredo Bologna sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +. Sulle pagine social ufficiali della Generazione Vincente Napoli Basket aggiornamenti in tempo reale.