Doccia fredda al 94’ per il Calcio Napoli. Col Cagliari è solo 1-1 al Maradona

Al vantaggio di Osimhen risponde Nandez a due minuti dalla fine. Troppe le occasioni sprecate per il raddoppio e Calcio Napoli punito. Dubbi su un gol annullato ad Osimhen.

- Advertisement -

In una giornata calcistica caratterizzata dalla mancanza di sfide dirette per la volata Champions, il Calcio Napoli incontra al Maradona una delle squadre più in forma del momento e capace di rimettere in discussione una retrocessione che tre giornate fa sembrava praticamente certa. I sardi, nella prossima giornata, saranno impegnati nello scontro diretto contro il Benevento.

Gattuso lancia dal primo minuto la coppia Osimhen Lozano mentre a centrocampo confermatissimi Demme e Fabian Ruiz.

Formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Duncan, Deiola, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti All.: Semplici.

Cronaca essenziale

Vantaggio del Calcio Napoli al 12’ con Osimhen.

Lanciato da Insigne il centravanti controlla la palla e supera Cragno a tu per tu col portiere. È l’ottavo gol per il nigeriano.

Palo per il Cagliari al 27’ di Zappa.

Occasione per Lozano che di testa manda fuori da ottima posizione al 30’.

Altra occasione per il Cagliari con Nandez e Pavoletti che colpisce di testa su cross di Carboni. Meret salva due volte.

Finisce il primo tempo con il Calcio Napoli in vantaggio.

Dopo un ottimo avvio degli uomini di Gattuso, nell’ultimo quarto d’ora il Cagliari è riuscito a orchestrare bene tra le linee degli azzurri soprattutto a centrocampo. Il Calcio Napoli ha tirato una sola volta in porta contro le 4 del Cagliari. Possesso palla a vantaggio degli azzurri.

Bella azione del Calcio Napoli al 47’ con il tiro finale di testa di Osimhen che finisce fuori.

Para Cragno su Zielinsky al 50’

Traversa di Demme sempre al 50’ con un gran tiro da fuori area.

Annullato un gol ad Osimhen al 53’. Dubbia la spinta dell’attaccante su Godin ma l’arbitro annulla.

Lykogiannis pericolosissimo al 56’ con un colpo di testa che finisce fuori di poco.

Ci prova anche Zielinki al 61’: centrale para Cragno.

Primo cambio per Gattuso: al 66’ fuori Lozano per Politano.

Altra occasione sprecata per Insigne che da buona posizione calcia debolmente su Cragno al 68’

Al 73’ scontro aereo di testa tra Ceppitelli ed Osimhen. Il nigeriano esce per Mertens.

Anche Ceppitelli esce per Simeone. Semplici sostituisce un difensore con un attaccante.

Elmas e Bakajoko all’80’ al posto di Fabian Ruiz e Zielinsky. Anche Ceppi e Calabresi dentro per il Cagliari.

Altro tiro centrale di Insigne all’81

Paratona di Meret all’87 che salva il risultato su Pavoletti! Che parata!

Pareggio del Cagliari al94’ con Nandez.

Lancio di Duncan per Nandez che da dua passi supera Meret.

Doccia fredda per il Calcio Napoli al 94’ e due punti persi che potevano significare secondo posto dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Ancora troppi errori sotto porta per gli azzurri che subiscono, ovviamente, nel finale l’assalto del Cagliari che schiera contemporaneamente Cerri e Pavoletti e Simeone.

Dati statistici altalenanti col possesso palla a favore degli azzurri col 56%. Anche i tiri verso la porta sono 18 a favore degli azzurri ma i tiri in porta sono a favore de Cagliari 7-6.

Tra gli azzurri benissimo Osimhen e non è un caso che la sua uscita sia coincisa con il calo del Calcio Napoli che rischiava di finire addirittura in dieci per i crampi di Koulibaly.

Si complica la corsa al quarto posto mentre a due minuti dalla fine il Calcio Napoli era addirittura al secondo posto.

Con il pareggio dell’Atalanta,l’Inter è campione d’Italia.