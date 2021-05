Disney+: anticipata al 9 giugno l’uscita di Loki [VIDEO]

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni di Disney+. Tramite i propri canali social, Marvel Studios ha annunciato l’anticipazioni dell’uscita della serie incentrata sul personaggio di Loki, da cui prende anche il titolo.

La nuova data di uscita è fissata al 9 giugno 2021 ed è stata annunciata dal protagonista in persona, Tom Hiddleston, tramite un video. Ricordiamo che la serie segue gli eventi del film Avengers: Endgame.

Wednesdays are the new Fridays 🗓 Mark your calendars for new episodes of Marvel Studios’ #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eewvQhdqJn

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 5, 2021