Disney+, le migliori uscite di maggio 2021: Crudelia

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di maggio 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di maggio.

Serie Tv di Disney+

Angel – 4 maggio

La serie tratta la storia di Angel, un vampiro che dopo una serie di aberranti omicidi e torture contro le sue vittime, è tormentato dal ritorno della sua anima.

High School Musical: The Musical: La serie – Stagione 2 – 14 maggio

Nella seconda stagione, i Wildcats della East High, che si stanno preparando per mettere in scena “La Bella e la Bestia” come musical di primavera, affrontano la scuola rivale North High per vincere una prestigiosa e spietata competizione teatrale tra studenti.

Launchpad – 28 maggio

L’obiettivo di Launchpad, targato Disney, è diversificare le storie che vengono raccontate e dare visibilità a quelle che non hanno mai avuto spazio.

Film di Disney+

28 settimane dopo – 7 maggio

La Gran Bretagna è devastata dalla terribile epidemia di un virus che si diffonde rapidamente tra gli esseri umani, trasformando i contagiati in esseri omicidi e senza alcun controllo. Dopo circa 28 settimane di quarantena, il virus sembra debellato. Crudelia – 28 maggio Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. La sua relazione con Baronessa von Hellman mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella. Io, Robot – 28 maggio Nell'anno 2035 la tecnologia ed i robot sono ormai parte della vita quotidiana. L'investigatore Del Spooner deve indagare sull'omicidio del dottor Alfred Lanning, uno scienziato della U.S. Robotica, nel quale sembra essere implicato Sonny. Ma ciò significherebbe una violazione delle Tre Leggi fondamentali.