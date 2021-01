Disney+: Le migliori uscite di febbraio 2021

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv originali o meno, del canale di streaming per il mese di febbraio 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano papà di Topolino. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di febbraio.

Serie Tv di Disney+

I Simpson stagione 31 – 12 febbraio

Una serie che non ha bisogno di presentazioni. Si aggiunge alle 30 stagioni precedenti già disponibili su Disney+, l’unica piattaforma dove è possibile rivedere tutti gli episodi della serie più longeva di sempre.

How I Met You Mother – 23 febbraio

How I Met Your Mother è una serie comedy che racconta la storia di Ted (Josh Radnor) e di come si sia innamorato. Tutto è iniziato quando il migliore amico di Ted, Marshall (Jason Segel), ha sganciato la bomba che avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla sua storica fidanzata e ora moglie, Lily (Alyson Hannigan), una maestra d’asilo. In quel momento, Ted ha capito che avrebbe fatto meglio a darsi una mossa se anche lui avesse voluto trovare il vero amore.

Lost – 23 febbraio

I misteri si infittiscono quando i 48 sopravvissuti del volo Oceanic Air 815 si trovano bloccati su un’isola non identificata con poche speranze di essere salvati.

Big Sky – 23 febbraio

Dal visionario narratore David E. Kelley (Big Little Lies – Piccole grandi bugie) arriva Big Sky, una serie thriller che segue i detective privati Cassie Dewell e Cody Hoyt che uniscono le loro forze con l’ex poliziotta, Jenny Hoyt, moglie di Cody da cui si è separato, per cercare due sorelle rapite da un camionista su una remota autostrada del Montana. Ma quando scoprono che non si tratta delle uniche ragazze scomparse nella zona, devono correre contro il tempo per trovare queste donne prima che sia troppo tardi.

Film di Disney+:

Il diritto di contare – 19 febbraio

Emozionante film del 2016, ispirato alla storia vera delle matematiche afroamericane che, mentre davano il loro prezioso contributo per la conquista dello spazio da parte degli USA con le missioni Apollo, dovevano fare i conti con un Paese ancora alle prese con la segregazione razziale.

Speciale San Valentino: 9 grandi classici Disney – 14 febbraio

I titoli di questa antologia dedicata all’amore sono: La Bella e la Bestia, Lilli e il Vagabondo, Pretty Princess, Principe Azzurro Cercasi, Mai stata baciata, 10 cose che odio di te, La Principessa e il Ranocchio, Un amore tutto suo, Genitori in trappola.

Die Hard (franchise cinematografico) – 23 febbraio

Una selezione di titoli appartenenti al franchise cinematografico Die Hard sarà disponibile dal giorno del lancio di Star su Disney+.

La leggenda di Frozen – 26 febbraio

Ispirato dalle emozionanti ambientazioni e dai personaggi di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, il regista Jeff Gipson dà vita a questo racconto fantasioso e vibrante ambientato in una foresta incantata al di fuori di Arendelle. Una riunione di famiglia per una serata di favole della buonanotte.

