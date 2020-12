Disney+: Le migliori uscite di gennaio 2021

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv originali o meno, del canale di streaming per il mese di gennaio 2021.

Serie Tv di Disney+:

Marvel Studios: Legends – 8 gennaio

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure. I primi due episodi saranno incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

WandaVision – 15 gennaio

La grande novità è “WandaVision”, perfetta per tutti coloro che sentono la nostalgia del mondo Marvel in questo 2020 privo di film dedicati ai supereroi. La prima delle serie previste è incentrata su Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany).

PJ Masks – Superpigiamini – 29 gennaio (prime 7 puntate)

I PJ Masks continuano la battaglia per il cielo e lo spazio con l’aiuto del loro nuovo amico, Newton Star. Quando Octobella, un nuovo e spumeggiante cattivo che vive nei canali d’acqua della città dà del filo da torcere ai ragazzi, i PJ Masks mostrano al nuovo eroe riluttante e solitario cosa vuol dire lavoro di squadra.

Film di Disney+:

La legge degli Squali – 1° gennaio

È un oceano di giganti. Il Sudafrica ha una costa rocciosa e spettacolare, rastrellata da correnti impetuose. È una rara occasione per festeggiare e studiare questi squali iconici. Si tratta di un viaggio ad alta velocità nel regno dei Grandi Squali.

Onward – Oltre la Magia – 6 gennaio

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra.

Pixar Popcorn – 22 gennaio

Pixar Popcorn è una collezione di mini cortometraggi con i personaggi Pixar protagonisti di nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori Pixar.

Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero – 29 gennaio

Di ritorno a Narnia per unirsi al Principe Caspian per un viaggio sul maestoso vascello reale conosciuto come “Veliero dell’Alba”, Lucy, Edmund e il loro cugino Eustace incontrano tritoni, draghi, nani e un gruppo errante di guerrieri perduti. Avvicinandosi ai confini del mondo, la loro incredibile avventura in mare salpa verso una conclusione emozionante, ma incerta.

