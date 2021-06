Disney+, le migliori uscite di luglio 2021: Black Widow

Disney+. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di luglio 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney +, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di luglio.

Film di Disney+

Black Widow – 9 luglio con Accesso VIP

La Vedova Nera, conosciuta anche come Natasha Romanova, collabora con i servizi segreti sovietici per diventare il loro agente principale. Tuttavia, quando l’URSS si disgrega, il governo cerca di ucciderla. Jungle Cruise – 20 luglio con Accesso VIP Frank, capitano di un battello fluviale, viene ingaggiato per accompagnare in una missione nella giungla due fratelli esploratori. La spedizione deve vedersela con i pericoli della foresta e con pericolosi rivali.

Serie Tv di Disney+

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! – 2 luglio

La serie seguirà le avventure di Tylor e Millie e sarà ambientata sei mesi dopo gli eventi che hanno mutato per sempre Mostropolis e il suo approvvigionamento energetico, non più basato sulle urla di terrore dei bambini, ma sulle loro risate.

Turner e il casinaro – 16 luglio Il Marshall Scott Turner eredita un cane ribelle di nome Hooch, che potrebbe diventare il partner di cui ha bisogno. Insieme al cane e al resto della famiglia Turner, scopre che la morte di suo padre potrebbe non essere stata accidentale. Grey’s Anatomy Stagione 17 Le vicende di alcuni medici di Seattle che si districano tra lavoro e problemi quotidiani. Tra di essi Meredith, figlia di un noto chirurgo, costretta a gestire non solo i propri rapporti interpersonali, ma anche il peso di una importante eredità. 9-1-1 Stagione 3 & 4 Serie drammatica che esplora il mondo frenetico e pericoloso della polizia, paramedici e vigili del fuoco che si ritrovano ad affrontare le situazioni più spaventose e scioccanti, cercando di trovare un equilibrio tra le loro vite private e il caos di quelle lavorative.

