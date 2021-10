Decreto Green Pass, direttori centri commerciali soddisfatti: “Le nostre battaglie sono valse”

Decreto governativo sul Green Pass: direttori dei centri commerciali soddisfatti della non obbligatorietà della certificazione verde per i visitatori.

Direttori dei centri commerciali soddisfatti del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 205 che ha risparmiato l’obbligo della certificazione verde per i visitatori dei centri commerciali Lo dice il vicepresidente della loro associazione, Gaetano Graziano:

“Le nostre battaglie sono valse. Anche la legge entrata in vigore oggi (15 ottobre) non prevede il controllo del Green Pass all’ingresso dei centri commerciali. Non ci sono particolari restrizioni per la grande distribuzione perché durante anche i periodi più bui della pandemia abbiamo fatto grandi sforzi per assicurare la sicurezza di dipendenti e clienti e non abbiamo avuto nessun problema in merito.

In questo modo i fatturati potranno tornare alla normalità, comunque continueremo a tenere alta la soglia di guardia per la sicurezza dei nostri clienti controllando a campione, nonostante non siamo tenuti a farlo, i lavoratori dipendenti dei negozi delle nostre gallerie commerciali se rispettano la normativa che obbliga il Green Pass sui luoghi di lavoro”.