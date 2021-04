Covid, De Luca riapre i parchi a Napoli e de Magistris li chiude

Nonostante sia scaduta oggi l’ordinanza che prevedeva, tra le altre cose, la chiusura al pubblico dei parchi a Napoli e in Campania, i cittadini partenopei dovranno aspettare ancora.

Da oggi scade in Campania l’ordinanza numero 11 del 25 marzo che prevedeva “la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 – dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso”.

In altre​ parole, da oggi, martedì 6 aprile, in tutta la regione è possibile tornare nei parchi urbani, nelle ville comunale, nei giardini pubblici. O meglio, in quasi tutta la regione. Sì perché a Napoli, il sindaco Luigi de Magistris, ha, invece, previsto la chiusura dei parchi cittadini dalle 12 di quest’oggi per l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile per vento e mare, valida fino alle 6 di mercoledì mattina.