De Laurentiis: “Calcio Napoli con De Luca, unico politico che può risollevarci”. Polemiche social

Aurelio De Laurentiis: è polemica sui social per il tweet del patron del Calcio Napoli in favore del governatore Vincenzo De Luca per le elezioni regionali.

Poco prima di seguire in tv la sua squadra esordire in campionato vincendo brillantemente in quel di Parma, il patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha postato un tweet che ha suscitato varie polemiche sui social.

Alle ore 10.27 (quindi a seggi aperti), ADL si è infatti schierato a favore del governatore in carica Vincenzo De Luca, ricandidatosi per guidare la Regione Campania. L’appoggio di De Laurentiis è a nome di tutto il Calcio Napoli: “Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania -scrive ADL- Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l’uomo migliore del momento”.

Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l’unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. E’ lui l’uomo migliore del momento. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 20, 2020

Il tweet ha scatenato una serie di reazioni polemiche, in particolare sul fatto che tutto il Calcio Napoli sostenga la candidatura di De Luca, con il quale De Laurentiis ha un ottimo rapporto da molti anni (i due hanno ad esempio seguito passo dopo passo la ristrutturazione del San Paolo in vista delle Universiadi).

Non è la prima volta che il presidente del club azzurro entra nella competizione politica per le Regionali in Campania, visto che una decina di giorni fa ADL aveva già risposto in maniera polemica a Stefano Caldoro (candidato del centrodestra), che lo aveva accusato di fare sponda allo “juventino e comunista” De Luca.