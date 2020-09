Parma - Napoli 0-2: Buona la prima per gli uomini di Gattuso

Serie A, prima giornata. Nell’anticipo delle 12:30 il Napoli batte 0-2 il Parma con gol di Mertens e Insigne, debutto per i nuovi acquisti Oshimen e Petagna.

La Serie A riparte e riparte con il bottino pieno per gli uomini di Gattuso che superano il Parma per 0-2. I gol nella ripresa sono di Mertens e Insigne, debutto a gara in corso per i nuovi acquisti Oshimen e Petagna.

Gara molto equilibrata che si sblocca solo quando Gattuso decide di cambiare modulo passando dal 4-3-3 iniziale al 4-2-3-1 inserendo l’attaccante nigeriano. Buona tutto sommato la prestazione dei padroni di casa, che reggono un’ora prima di arrendersi.

Bravo il Napoli a sfruttare gli errori difensivi del Parma e a capitalizzarli con i propri attaccanti.

Mantiene il 4-3-3 Gattuso per l’esordio del Napoli a Parma, i padroni di casa rispondono con il 4-3-1-2 simbolo del nuovo allenatore Liverani. Il primo tempo parte con ritmi non particolarmente alti e le due squadre faticano a concretizzare il lavoro fatta in mezzo al campo.

A dimostrazione delle difficoltà offensive, dovute probabilmente anche alle temperature estreme date dall’orario in cui si gioca, il primo tiro in porta arriva a ridosso della metà del primo tempo. Prima frazione che scivola via senza sussulti.

La ripresa parte secondo lo stesso spartito fino al 60′, quando Gattuso toglie Demme per Oshimen passando al 4-2-3-1. Con l’attaccante nigeriano che attacca la profondità cambiano le spaziature in campo e i padroni di casa faticano a trovare la quadratura.

Gli azzurri sono bravi a capitalizzare due errori della difesa avversaria: al 63′ Iacoponi respinge un cross di Lozano sui piedi di Mertens che prende la mira e batte Sepe. Al 77′ Lozano anticipa Pezzella e va al tiro, Sepe respinge corto e Insigne anticipa tutti.

Il Parma non demorde e va alla disperata ricerca del pareggio, ma il Napoli difende con ordine, complice il passaggio al 4-4-2 nel finale, e ottiene i primi 3 punti della stagione.