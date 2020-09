Daydreamer, spoiler: Can e Sanem decidono di sposarsi

Daydreamer, anticipazioni. Stanchi delle interferenze esterne, in particolare di quella di Huma, nella loro relazione, Can e Sanem decidono di sposarsi prima del previsto.

Arrivano le ultime anticipazioni dalla trama delle prossime puntate italiane di Daydreamer, soap opera turca di grande successo. Le anticipazioni di oggi ci svelano che Can e Sanem hanno deciso di sposarsi.

I due hanno infatti deciso di accelerare i tempi della loro relazione sopratutto a causa delle interferenze, come quelle di Huma, nella loro storia, interferenze che non sono più gradite dalla coppia.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Huma si accorderà inizialmente con Polen (Kimya Gokce Aytac) per mandare in malora il rapporto tra Can e Sanem.

Proprio per tale ragione, la dispotica mammina inviterà l’ex del figlio a provarci con lui, sia invitandolo a seguirlo in un progetto fotografico nella penisola balcanica e sia facendo leva su tutte le insicurezze di Can (che in quel periodo ce l’avrà con la Aydin, colpevole di aver ceduto senza il suo permesso la formula del suo profumo all’italo-francese Enzo Fabbri).

Tuttavia, nonostante le sue tante macchinazioni, Huma non riuscirà a scalfire l’amore che Can e Sanem sentono l’uno nei riguardi dell’altra e, visto che non sarà disposta a perdere, organizzerà persino una cena in un ristorante extra sofisticato per mettere in difficoltà i poveri Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Anche questo piano, però, si ritorcerà contro di lei…

Al termine della disastrosa cena, Can e Sanem si incontreranno nei pressi del mare e, stanchi di tutte le persone che remano contro di loro, prenderanno la decisione di sposarsi il prima possibile, ciò perché in tal modo nessuno potrà più osteggiarli.

A quel punto Can si impegnerà per parlare chiaramente a Huma, mentre Sanem dovrà comunicare la lieta notizia ai genitori, anche se la prima a saperlo sarà Leyla (Oznur Serceler) la quale, nonostante la rottura con il fidanzato Osman (Ali Yagci), sarà felice per sua sorella.

Ad ogni modo, dare l’annuncio non sarà per niente facile: ad esempio, Can dovrà avere a che fare con Huma, che non sarà per niente disposto ad ascoltarlo, mentre Sanem preferirà non parlare subito con Mevkibe poiché quest’ultima si mostrerà ancora irritata dall’infausto esito della cena.

