Shopping a Napoli: ecco le strade più famose in cui fare shopping nella città partenopea.

Grazie alla campagna di vaccinazione di massa, l’emergenza Covid 19 sta pian piano diventando sempre meno pressante. Di conseguenza, le restrizioni stanno a poco a poco venendo meno.

Un miglioramento che riguarda tutta Italia, compresa la Campania. Tra le tante cose che possono avvicinare alla normalità, c’è anche quella di passeggiare per le strade di Napoli, magari per fare un po’ di shopping “in presenza” dopo un vero e proprio boom delle vendite online in quest’ultimo anno e mezzo.

La città partenopea abbonda di strade piene di negozi, nei quali poter comprare capi di abbigliamento, scarpe e accessori vari. Ecco quali sono le principali zone dello shopping a Napoli.

Vomero

Le strade dello shopping al Vomero sono soprattutto due, ovvero via Luca Giordano e via Alessandro Scarlatti, famose ben oltre i confini napoletani per la grande offerta di negozi, da raggiungere camminando tra la gente. Da segnalare, tra i tanti negozi, Carpisa, Intimissimi, Foot Locker, Coin e Cisalfa.

Via Toledo

Ancora più centrale è probabilmente Via Toledo, strada nel cuore del Centro storico partenopeo, letteralmente zeppa di negozi di grandi marchi (come ad esempio Disney Store, Foot Locker e Victoria Secret). Senza dimenticare che, proseguendo verso piazza Plebiscito, a un certo punto c’è anche la galleria Umberto I, altro punto di riferimento per lo shopping a Napoli.

Chiaia

Un altro quartiere storico dello shopping a Napoli è certamente Chiaia. Anche qui c’è l’imbarazzo della scelta, da via dei Mille a via Filangeri, fino ai negozi in via Poerio o su via Calabritto, tutte costellate dai marchi di lusso e storici (come Louis Vitton, Hogan, Prada e Marinella).

Corso Umberto I

Corso Umberto I, conosciuto anche come Rettifilo, è nel cuore della zona universitaria, circondata da tanti negozi, sia di grandi marche (Adidas e Yamamay, senza dimenticare Stradivarius e Benetton) che “low cost”.