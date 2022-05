Da Venezia a Ischia? Basta un ticket, accordo Alilauro-Trenitalia

Accordo Alilauro e Trenitalia, da oggi biglietti in vendita anche nelle stazioni e nei Frecciaclub. L’amministratore Cuccaro: “Viaggiare sarà sempre più semplice”.

Alilauro e Trenitalia vanno ancora una volta a braccetto: da oggi, grazie a un nuovo accordo di partnership tra le due aziende, i biglietti degli aliscafi saranno in vendita anche nelle biglietterie e nei Frecciaclub di Trenitalia.

Sarà dunque più facile, per i passeggeri di Trenitalia, acquistare, oltre al biglietto ferroviario, anche quello marittimo, per completare il viaggio – in un’ottica di efficienza e intermodalità – a bordo di un’unità veloce della flotta Alilauro, per raggiungere – da tutta Italia ma anche dall’estero – mete come le isole Eolie, Ischia, Forio, Capri, Positano, Amalfi e Salerno. E dunque immaginando, con un solo ticket, di raggiungere le isole del golfo direttamente da Venezia, da Milano o da Firenze.

“Continuiamo a operare scelte nell’esclusivo interesse della comodità e del comfort dell’utenza, convinti che l’esperienza del viaggio – che dopo la complessa pagina della pandemia assume un significato ancor più importante – debba essere orientata, oggi più che mai, verso efficienza ed efficacia”, sottolinea l’amministratore unico di Alilauro, Eliseo Cuccaro.