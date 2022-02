Cura capelli ricci: consigli pratici e quali prodotti utilizzare

I capelli ricci necessitano di molte cure, essendo molto delicati spesso basta davvero poco per compromettere il risultato finale. Consigli pratici e quali prodotti utilizzare.

Sfoggiare una folta chioma riccia è il sogno di molte donne, ma non di rado capita di imbattersi in discorsi di amiche/ci disperati per le attenzioni che questa tipologia di capelli richiede e non si tratta solo di un’esagerazione personale. È indubbio che i capelli ricci necessitano di molte cure, essendo molto delicati spesso basta davvero poco per compromettere il risultato finale.

Come valorizzare quindi i propri capelli ricci? Semplicemente attenendosi a pochi ma basilari consigli e soprattutto affidandosi a prodotti professionali in grado di fare realmente la differenza. Andremo quindi ora a vedere alcuni consigli pratici e i prodotti più indicati per questa specifica tipologia tricotica.

I consigli migliori per prendersi cura dei capelli ricci

Anche da un punto di vista puramente estetico una chioma fluente, ariosa e perfetta di capelli ricci non passa certo inosservata, ma ciò non vuol dire che un risultato simile sia appannaggio solamente delle protagoniste delle copertine, anzi, con alcuni semplici consigli è possibile ottenere degli esiti sorprendenti.

La prima raccomandazione è relativa al lavaggio dei capelli. Occorre trovare un giusto equilibrio in termini di frequenza, questo per evitare che gli oli naturali che naturalmente proteggono i propri follicoli piliferi vengano irritati da sostanze e/o prodotti spesso nocivi.

Un secondo monito, se vogliamo ancora più importante, è quello dell’asciugatura. Asciugare i capelli ricci nel giusto modo è uno dei comandamenti che occorre seguire quasi con religiosa meticolosità. La parola d’ordine deve essere “calma”, calma nell’eseguire un’asciugatura che dovrebbe espletarsi senza l’utilizzo di temperature eccessivamente calde e soprattutto in maniera uniforme.

Terzo consiglio è quello riguardante ogni tipologia di alterazione della struttura naturale dei capelli. Utilizzare la piastra di tanto in tanto non è certo un dramma, ma se si vuole salvaguardare la salute dei propri ricci non bisogna esagerare. Attenzione anche alla decolorazione. Tale trattamento se ripetuto con frequenza va a intaccare la fibra naturale del capello rovinandola definitivamente.

I prodotti migliori per prendersi cura dei capelli ricci

Esistono prodotti specifici studiati e realizzati appositamente per i capelli ricci?

Sì, sono quelli in grado di contrastare l’increspatura della chioma e far sì che la sua ariosità si mantenga il più possibile naturale durante l’intero arco della giornata. Gli alleati insostituibili delle persone con capelli ricci sono indubbiamente: shampoo low poo, spuma e maschera idratante.

Lo shampoo low poo, ovvero con alta concentrazione di elementi tensioattivi completamente naturali, è l’ideale per le chiome ricce perché favorisce la naturalezza dei capelli e inoltre non risulta eccessivamente aggressivo nei confronti dei follicoli piliferi. La spuma, invece, applicata sui capelli asciutti, favorisce la definizione dei ricci e garantisce quell’ariosità caratteristica di questa tipologia tricotica.

Infine abbiamo la maschera idratante. Fondamentale nel contrastare l’effetto secchezza così comune nei capelli ricci e nel restituire alla chioma la bellezza originaria. Abbiamo parlato dell’importanza di rivolgersi a prodotti specifici altamente professionali per prendersi cura ottimamente dei propri capelli ricci, ecco perché un brand rinomato nel mondo come Kérastase può essere la soluzione definitiva alla quale affidarsi. Riguardo ai capelli ricci, Kérastase dedica un’intera linea di prodotti, denominata Kérastase Curl Manifesto, frutto di ben 14 anni di lavoro e di ricerche sul campo.