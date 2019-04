“Toto’ amici e Napoli“, l’evento dedicato al grande Antonio De Curtis

Evento di arte varia “Toto’amici e Napoli“ dedicato ad Antonio De Curtis, il grande artista dalla straordinaria umanità.

L’Associazione Primavera Arte di Ilva Primavera, presenta l’evento di arte varia “Toto’amici e Napoli“ dedicato ad Antonio De Curtis, il grande artista dalla straordinaria umanità e ai suoi amici artisti, nonché alla mitica Napoli. Si svolgerà venerdì 12 aprile 2019, ore 16.00, nella Sala Ruotolo, Via Morghen 84, 5 Municipalità Vomero.

Le poesie del grande Totò sono un’ode continua alla vita e a Napoli, città regina e cchiu’ bella’ e ‘ na femmena. Antonio De Curtis nacque il 15 febbraio 1898 e morì il 15 aprile 1967, artista d’immenso valore, è riuscito con la sua simpatia e con la sua arte a trasformare in pregi i difetti di una città e di quel meraviglioso popolo napoletano che ha tanto amato per quel patrimonio condiviso di solidarietà e di sensibilità a vantaggio dei meno abbienti.

Toto’ e’ insuperabile, imparagonabile con la sua maschera da burattino irriverente, surreale e carica di d’umanità, signorile, unica. E’ senza dubbio il più grande attore comico italiano di tutti i tempi. Nessuno l’ha mai eguagliato.

I suoi film, nonostante non fossero straordinari, avevano e tuttora hanno una verve ricca d’idee, d’ironia, di fantasia e di comicità, che gli permetteva di far sorridere il pubblico, anche quando rappresentava situazioni tragicomiche.

Toto’ è sempre stato per il cinema italiano l’espressione più perfetta e poetica dell’anima del nostro Paese. Il suo genio e sregolatezza gli permettevano di interpretare in modo magistrale qualsiasi testo che gli veniva dato, inventando lazzi, frizzi, battute che solo la sua forza della sua maschera e della sua recitazione lo facevano vincere. Per Toto’ la parola era teatro, cinema, poesia, canzone, vita. Tutte le sue espressioni artistiche e tutti i suoi sentimenti erano tessuti con le parole.

L’evento di arte varia vedrà la Mostra collettiva su Toto’amici e Napoli, dei valenti artisti

Aurora Aspide, Concetta de Dominicis, Wladyslawa Jankowska, Emilia Della Vecchia, Emilia Sensale, Romolo Piantino, Carlo Pepe, Ivana Storto, Luciano Romualdo, Salvatore Di Palma, Emilia Milly Lombardi, Nello Caruso, Kseniya Pashchenko, Silvio Frigerio, Melina Cesarano, Davide Mirabella, Rosario Petito, Raffaela Russo, Adriana Mallano, Lucia Caiazza, Mario Romano, Maurizio Fontanella, Melina Cesarano, Massimiliano Giuliani, Marcello Erardi, Anna Ponti, Leandra D’Andrea, Antonella Notturno, Vanna Veglia, Sandro Ferrara, Salvador Art, Marina Vitolo,Adelaide Ciancio.

Letture poetiche di: Luciano Galassi, Ilde Rampino, Clara Chiariello, Serenella Siriaco, Rosanna Campobasso, Francesco Mariconda, Noemi Beltratti e Pierfrancesco Di Mauro.

Interventi artistici di:

Marcantonio Scaramuzza, attore, imitatore, autore, comico, speaker, creativo, Giuseppe Gifuni , attore, regista,Franco Gargia, attore, regista, Massimiliano Cimino, comico cabarettista, intrattenitore.

Intervento di danza della Scuola di danza Dance Company, Direttrice Silvia Ajello. La cantante Ilva Primavera, ideatrice ed organizzatrice dell’evento, interpreterà le più belle canzoni di Toto’, accompagnata al piano dal bravissimo musicista Raffaele Marzano. Interverranno :Giuseppe Cozzolino Scrittore, Saggista, Docente di cinema, Produttore di corti e Serie Web, Ideatore e curatore presso un Toto’ al Giorno, Giuseppe Giorgio giornalista.

Presenzieranno: Il Presidente 5 Municipalità Paolo De Luca, il Vice Presidente Antonio Iozzi, l’Assessore Luigi Sica, l’Assessore Valentina Barberio e le Consigliere Margherita Siniscalchi e Fabiana Felicità.Presenzieranno altresì il Vice Consigliere del Comune Fulvio Frezza,il Consigliere Comunale Mario Coppeto , Angela Procaccini, Dirigente con collaborazione al Vicesindaco, il Consigliere Ente Idrico Campano Antonio Luongo, la Prof.ssa Daniela Speranza psicoterapeuta, docente di Scienze Umane, il Vice Presidente presso AIIT Ettore Nardi, le giornaliste Anna Copertino e Teresa Lucianelli, nonchè il critico d’arte Maurizio Vitiello.

Sarà presente Franco Capasso di Teleblu Napoli DTT816.