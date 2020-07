Le due giovani pianiste romane, Barbara Cattabiani e Claudia Agostini, si sono esibite con un programma di musiche americane, riscuotendo un grande successo di pubblico.

Nella splendida e rinomata cornice di Villa Grazioli a Grottaferrata, una delle 12 Ville Tuscolane che furono realizzate dalla nobiltà papale nel XVI secolo e che fu costruita nel 1580 dal cardinale Antonio Carafa, si è tenuto lo scorso 10 luglio 2020, il recital pianistico a 4 mani delle pianiste Barbata Cattabiani e Claudia Agostini.

Con il significativo e simpatico titolo “America in bianco e nero”, le due giovani e talentuose pianiste hanno dato vita ad una indimenticabile serata di grande musica con alcuni celebri lavori di artisti americani come Joplin, Cornick e Gershwin.

L’idea di proporre un tipo di repertorio che non fosse prevalentemente “classico”, ha avuto un riscontro molto positivo visto il successo della serata che le due giovani e affascinati pianiste hanno animato non solo con una tecnica pianistica perfetta, ma anche con una certa dose di spiccata simpatia, non sempre riscontrabile in taluni artisti. Alcuni dei brani proposti sono stati arrangiati dal M° Massimo “Zago” Zagonari che con il suo Sax ha contribuito al buon esito della serata, alla quale erano presenti più di 280 persone.

Diplomato in flauto, il M° Zagonari ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri come Amy Stewart, Toto Cutugno, Sergio Caputo e Venditti, giusto per citarne qualcuno, collabora inoltre da più di 25 anni in tv con maestri come Demo Morselli, Pinuccio Pirazzoli (La Corrida, Tale e Quale Show) e Stefano Magnanensi (Domenica in).

E’ inoltre anche il produttore discografico e collaboratori del duo pianistico Barbara & Claudia. Entrambe vantano un curriculum di tutto rispetto. Barbara Cattabiani, nata a Roma, ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida del M° Arnaldo Graziosi. Successivamente ha studiato con il M° S. Perticaroli, con la pianista M.Candeloro, con il M° N.Brainin (repertorio per violino e pianoforte), con il M°Ancillotti (repertorio per flauto e pianoforte), con il M° A. Tichy e con il M° B.Canino per la musica da camera. Ha collaborato in qualità di Maestro Accompagnatore al pianoforte con i Maestri M. Alòs, R. Talarico, D. Colaianni.

Ha inoltre partecipato a concerti per il M° Ennio Morricone eseguendo sue colonne sonore da film, sia in duo con il M° Graziosi che come solista (a Salò in occasione della premiazione del Maestro con il Pentagramma d’Oro, in prestigiosi Teatri Italiani quali Teatro Piccinni di Bari, Teatro dell’Aquila a Fermo, Teatro Verdi di San Severo…).

Si è esibita in diverse formazioni cameristiche in prestigiose sale da concerto e per molte Associazioni Musicali in Italia (a Roma : Auditorium della RAI, Parco della Musica, Teatro Parioli, Teatro Flaiano, Teatro Villa Torlonia, Ist.Pontificio, Teatro Olimpico, Gonfalone etc… Sala degli Specchi presso il Teatro di Reggio Emilia, Villa Adriana a Tivoli, Teatro Donnafugata ad Ibla di Ragusa…suonando per Associazioni musicali quali gli Amici della Musica, Gioventù musicale, Agimus, l’Ora della Musica Ass.Il Coretto, Ass.Nino Rota….) e all’estero (Francia, Lituania, Giordania, Russia,Romania, Rep.Slovacca, Ungheria, Siria, Svizzera, Gabon, Spagna, Colombia) riscuotendo successo di pubblico e critica.

Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche in Italia (Rai 1, Rai 2 ed emittenti private) e all’estero. Attualmente è titolare di cattedra presso il Conservatorio L. Refice di Frosinone.

Claudia Agostini si è diplomata brillantemente presso il Conservatorio di Roma “Santa Cecilia”in Pianoforte (nella classe della Prof. N. Virgilio) e in Musica da Camera con il massimo dei voti (nella classe del M° L.Cerroni). Frequenta anche i corsi di musica da camera in Accademia Chigiana tenuti dal M° R. Brengola.

Nel 2006, sempre presso il Conservatorio di Musica “S.Cecilia” di Roma si è laureata in Pianoforte, (Biennio specialistico di II livello in Pianoforte). Fin dagli esordi ha consacrato la propria attività al repertorio cameristico. Numerosissime le collaborazioni in questo ambito sia con solisti di rilievo che con gruppi da camera.

Tiene regolarmente concerti in Italia e all’estero per le più importanti istituzioni musicali in sedi prestigiose, tra cui si ricordano i recital presso il Teatro Eliseo, Palazzo Barberini,Teatro Parioli, Palazzo Fontana di Trevi, S.Ivo alla Sapienza, Sala Umberto, Museo Maxxi di Roma, Teatro Umberto di Lamezia Terme, Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, Duomo di Amalfi, Strauss Saal di Lenggries (Germania), Arena Theatron presso Olympiapark di Monaco di Baviera, di Teatro Romano di Benevento, Teatro Piccinni di Bari, Palazzo Vecchio di Firenze, Palazzo Albrizzi di Venezia. Collabora regolarmente con le orchestre “Ensemble le Muse”e “I Virtuosi d’ ell’opera di Roma” , con con le quattro soprano “INCANTO quartet”. Da questo ultimo sodalizio innumerevoli i concerti.

Uno dei quali a Montreal (settembre 2019) per il convegno internnazionale ENAC ( 54 paesi di tutto il mondo) in rappresentanza dell’Italia. Parallelamente lavora come pianista accompagnatore di cantanti sia nel campo lirico che in quello leggero, come pianista di scena e arrangiatrice in diverse produzioni teatrali. Ha collaborato per diversi anni come pianista accompagnatore nella classe di canto dell’ Accademia d’ arte drammatica “S. D’Amico” di Roma.

Sempre in campo teatrale, è stata in tournee con Angela Pagano con lo spettacolo “Caro Eduardo” come pianista di scena e arrangiatrice, (Napoli ,Ischia, Benevento, Torre Annunziata , Amalfi). Hanno da poco inciso il loro primo album “Crazy Piano”, che comprende 12 tracce tra cui alcuni “standard” jazzistici arrangiati molto bene. Tra i brani che voglio segnalare Tico Tico che apre l’album, poi alcuni Blues, Swing e Waltz e la Brazileira di D. Milhaud. Senza dubbio un inizio molto incoraggiante che porterà le due giovani e belle pianiste verso una brillante e fortunata carriera artistica.